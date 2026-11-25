La agrupación estadounidense de música regional mexicana anunció este miércoles 25 de noviembre que, debido a la alta demanda de sus presentaciones en México, ampliará su gira en el 2027 y se presentará en al menos nueve recintos de Latinoamérica.

Entre los destinos de la gira figuran Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

“This Is Our Dream Tour. ¡Guatemala! ¿Están listos para cantar Suzuki a todo pulmón con el estadio entero? Después de agotar 15 conciertos en México, Fuerza Regida trae su Tour a Guatemala”, publicó en redes sociales la promotora local Asa Promotions.

Según la agrupación, suma 15 conciertos agotados en México, con 10 fechas en la Ciudad de México y cinco en Monterrey, por lo que extenderán su gira a nueve ciudades de Latinoamérica y Guatemala será uno de los destinos.

Los integrantes de Fuerza Regida señalaron que el grupo estableció un récord en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México al programar 10 conciertos en 11 días. La agrupación superó así la marca anterior de ocho conciertos que compartían Metallica y Shakira.

Desde sus inicios en San Bernardino, California, Fuerza Regida ha llevado la música regional mexicana a escenarios cada vez más grandes y a públicos más amplios. Su gira por Latinoamérica en el 2027 marcará una nueva etapa en la expansión internacional del grupo.

Fuerza Regida supera los 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y figura entre los siete primeros artistas en las listas globales.

En el 2026, la agrupación fue la más premiada en los Billboard Latin Music Awards, con ocho galardones. Ese año realizó This Is Our Dream Tour, su primera gira por estadios en Estados Unidos, con entradas agotadas para sus presentaciones en recintos como el Dodger Stadium y el Citi Field.

Suzuki, su colaboración con Grand Theft Auto, se ubicó entre los cinco primeros puestos de la lista global de Spotify.

Fecha

Fuerza Regida ofrecerá un concierto en Guatemala el jueves 18 de febrero del 2027.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Estadio Cementos Progreso, zona 6 de la capital

Precios y localidades

La promotora indicó que en los próximos días revelará las localidades y costos de las entradas.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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