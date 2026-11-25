Escenario
GTA VI: de Bad Bunny a Celia Cruz, los artistas que ponen el ritmo latino al videojuego
La sexta entrega del exitoso videojuego GTA cuenta con dos emisoras de música latina en las que suenan canciones de más de 30 artistas reconocidos.
La música y actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny es parte de la sextra entrega de GTA. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juanjo Martín)
La música latina también suena en Grand Theft Auto VI, el exitoso videojuego conocido por las siglas GTA VI, que ya ha vendido más de 47 millones de copias, según medios internacionales.
El videojuego salió a la venta el pasado jueves 19 de noviembre del 2026 y constituye la sexta entrega de la saga.
Además de la emoción que viven los jugadores al encarnar a una pareja de ladrones de vehículos en Florida, la experiencia interactiva incluye música con ritmos latinoamericanos en dos emisoras.
Según los créditos oficiales del videojuego, la primera es conducida por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, en el papel de “El Martillo”, y su compatriota RaiNao, presentada como “La Gata”. Ambos están a cargo de Cocoteo FM, una emisora que ofrece 30 canciones y que va “del reguetón y el dembow a la bachata y el merengue”.
El espacio de Cocoteo FM incluye temas de:
- Bad Bunny
- Karol G
- Feid
- Rauw Alejandro
- Myke Towers
- Young Miko
- Jhayco
- Anuel AA
- Don Omar
- Calle 13
- Farruko
- El Alfa
- Romeo Santos
- Elvis Crespo
- Tokischa
- Arca
- Kali Uchis
- Fuerza Regida
Pero también incluye canciones de las españolas Rosalía, Judeline y BB Trickz.
La segunda emisora, Radio La Ola, cuenta con las voces del matrimonio cubano de Emilio y Gloria Estefan y ofrece 25 clásicos de salsa y música tropical.
En Radio La Ola suenan canciones de diversos artistas entre quienes destacan:
- Celia Cruz
- Benny Moré
- Cachao
- Héctor Lavoe
- Óscar D'León
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Joe Arroyo
- Willy Chirino
- Wilfrido Vargas
- Rubén Blades
- Willie Colón
- Gloria Estefan
Además, el álbum oficial de GTA VI cuenta con 34 canciones originales, entre las que se encuentran temas de Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida, Kali Uchis con Helado Negro, Arca, Camila Cabello, Cardi B, Omar Apollo y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, según el sitio web de la desarrolladora estadounidense Rockstar Games.
Otras emisoras también cuentan con voces latinas, como Pitbull, en la de pop y en la de rap del sur, y J Balvin, en la haitiana, con el DJ Michaël Brun.
Con información de EFE