La música latina también suena en Grand Theft Auto VI, el exitoso videojuego conocido por las siglas GTA VI, que ya ha vendido más de 47 millones de copias, según medios internacionales.

El videojuego salió a la venta el pasado jueves 19 de noviembre del 2026 y constituye la sexta entrega de la saga.

Además de la emoción que viven los jugadores al encarnar a una pareja de ladrones de vehículos en Florida, la experiencia interactiva incluye música con ritmos latinoamericanos en dos emisoras.

Según los créditos oficiales del videojuego, la primera es conducida por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, en el papel de “El Martillo”, y su compatriota RaiNao, presentada como “La Gata”. Ambos están a cargo de Cocoteo FM, una emisora que ofrece 30 canciones y que va “del reguetón y el dembow a la bachata y el merengue”.

El espacio de Cocoteo FM incluye temas de:

Bad Bunny

Karol G

Feid

Rauw Alejandro

Myke Towers

Young Miko

Jhayco

Anuel AA

Don Omar

Calle 13

Farruko

El Alfa

Romeo Santos

Elvis Crespo

Tokischa

Arca

Kali Uchis

Fuerza Regida

Pero también incluye canciones de las españolas Rosalía, Judeline y BB Trickz.

La segunda emisora, Radio La Ola, cuenta con las voces del matrimonio cubano de Emilio y Gloria Estefan y ofrece 25 clásicos de salsa y música tropical.

En Radio La Ola suenan canciones de diversos artistas entre quienes destacan:

Celia Cruz

Benny Moré

Cachao

Héctor Lavoe

Óscar D'León

El Gran Combo de Puerto Rico

Joe Arroyo

Willy Chirino

Wilfrido Vargas

Rubén Blades

Willie Colón

Gloria Estefan

Además, el álbum oficial de GTA VI cuenta con 34 canciones originales, entre las que se encuentran temas de Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida, Kali Uchis con Helado Negro, Arca, Camila Cabello, Cardi B, Omar Apollo y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, según el sitio web de la desarrolladora estadounidense Rockstar Games.

Otras emisoras también cuentan con voces latinas, como Pitbull, en la de pop y en la de rap del sur, y J Balvin, en la haitiana, con el DJ Michaël Brun.

Con información de EFE