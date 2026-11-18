Ejercer violencia extrema, usar drogas y promover la prostitución son comportamientos que merecen cárcel en el mundo real. Pero, ¿qué pasa cuándo un videojuego permite que ese tipo de acciones se vivan desde la impunidad? La respuesta está en los números: GTA VI es el videojuego más esperado de la historia y los expertos esperan que solo en la primera semana alcance 50 millones de juegos vendidos lo que podría reportar ganancias de US$4 mil 500 millones.

Padres, educadores y algunos líderes religiosos han entrado en el debate que es reabierto en el mundo por este lanzamiento. Sin embargo, los creadores del fenómeno han sido claros al señalar que su videojuego es solamente para adultos. Esto no ha impedido que se levante una avalancha de críticas, que hace que salten todas las alarmas cada vez que llega una nueva entrega.

“Ponerse en la piel de un delincuente no equivale a compartir sus valores, del mismo modo que interesarse por una novela sobre un asesino no significa aprobar sus crímenes. La ficción nos permite acercarnos a situaciones que en la vida real rechazaríamos. Precisamente, saber que aquello no está sucediendo de verdad cambia el significado de la experiencia”, asegura el psicólogo experto en adicciones José Antonio Tamayo, en una entrevista con la agencia EFE.

Polémico desde su origen

GTA surgió en 1997 y desde sus inicios enfrentó controversias. Irónicamente, entre más se le ha atacado y denunciado, más han subido sus ventas. "Los primeros juegos, que eran básicamente un título de coches con gráficos cenitales, provocaron incluso el debate de la Cámara de los Lores del Reino Unido para intentar prohibirlo por permitir a los jugadores robar vehículos y atropellar a la gente", cuenta EFE.

“En GTA hay una diferencia evidente respecto a la novela o el cine: el jugador participa, toma decisiones y provoca lo que ocurre. Eso merece atención, pero tampoco permite concluir que esté ensayando para comportarse así en la vida real. Aprender qué acciones sirven para avanzar en un juego no implica trasladarlas automáticamente a otros contextos. Podemos conocer perfectamente las reglas de una ficción y seguir guiándonos por otras en nuestra vida cotidiana”, añade Tamayo, experto de Activa Psicología y Formación.

En estos años la saga de GTA acumula denuncias por tener en su desarrollo episodios concretos de racismo, permitir al personaje conducir ebrio, mostrar y participar en actos de violencia y tortura o realizar apuestas reales en un casino virtual en su versión online.

Reducción de la empatía

La agencia EFE cita también otras voces que no son tan optimistas como Tamayo. Por ejemplo, el psicólogo y profesor de Comunicación y Psicología en la Universidad Estatal de Ohio, Brad Bushman, indica que "tras estudiar durante décadas el impacto de los videojuegos violentos (en especial la saga GTA) concluye que estos juegos pueden reducir la empatía de la violencia en general (en particular hacia las mujeres víctimas de violencia de género) y considerar que mientras que en la vida real los crímenes tienen castigo, en el juego se premian con puntos".

Para solventar estos puntos de vista, se han producido modificaciones en la trama. Una de ellas fue castigar levemente, en el juego, los delitos en plena calle con penalizaciones que, cuando se acumulaban, provocan la detención policial (que resultaba en una intrascendente pequeña multa), mientras que en el nuevo título robar un vehículo se ha complicado mucho y ya no se realiza con tan solo pulsar un botón.

La idea de que es una “catarsis controlada” explica la atracción por este tipo de videojuegos y la Asociación Americana de Psicología concluye, a través de un estudio experimental con adultos que jugaron a GTA V durante dos meses, que no se pudieron demostrar incrementos de agresividad ni reducción de empatía en los jugadores.