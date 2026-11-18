Los aficionados a los videojuegos del mundo han debido esperar 13 años para el estreno del Grand Theft Auto VI (GTA VI). La saga de juegos que es, según los registros el más exitoso de la historia, causa gran expectativa en el mundo.

El anterior capítulo que se dio a conocer en 2013 vendió alrededor de 225 millones de copias, casi la mitad de los 470 millones de juegos que ha vendido una saga cuyo primer título llegó en 1997, asegura la agencia de noticias EFE.

Las expectativas de ventas son muy altas. De acuerdo con el analista de mercado especializado en videojuegos Newzoo, a quien cita EFE, se espera que "solo en su primera semana esta sexta entrega podría alcanzar los 50 millones de juegos vendidos e ingresar US$4 mil 500 millones, el triple de los entre US$1 mil y los US$1 mil 500 millones que habría costado su desarrollo y que lo sitúa como el más caro de la historia".

Una trama realista

La de GTA VI cuenta una historia realista, sin filtros y que sin ser crítica, retrata lo peor del capitalismo occidental. "Se centra en la vida de dos personajes: Lucía, recién salida de prisión y primera protagonista femenina de la saga, y Jason, su pareja. Una suerte de Bonnie & Clyde que deberán realizar atracos, lidiar con todo tipo de criminales y escapar de la policía en la enorme extensión de Leónida, un mapa inspirado en el Estado de Florida", apunta EFE.

Según el sitio 3D Juegos, la pareja se ve obligada a colaborar después de que en un atraco, aparentemente sencillo, saliera mal. Esto desencadena una serie de eventos que los involucran en una gran conspiración criminal.

El sitio especializado Guía Gamer asegura que el escenario de esta nueva entrega es Leonida, "un estado marcado por contrastes extremos: el lujo desmedido de Vice City frente a la pobreza rural de los Everglades; las playas paradisíacas frente a los pantanos infestados de caimanes; la tecnología punta de los laboratorios de Huerta Pharmaceuticals frente a las tradiciones ancestrales de las comunidades pesqueras de los Cayos".

Solo para adultos

La sordidez de su trama hace que el videojuego cuente con una clasificación PEGI 18 en Europa, lo que implica que es un juego exclusivamente dirigido para adultos.

Un videojuego que permite contratar trabajadoras sexuales e interactuar en clubes para adultos, ejercer violencia indiscriminada contra transeúntes o policías, atracar bancos, robar a personas, agredir, drogarse, humillar, acosar, usar redes sociales, conducir sin límites todos los vehículos que imaginemos, hacer deporte e incluso alimentar animales con las víctimas de las atrocidades de los personajes.

Al margen de seguir una narrativa con una historia principal, el título da libertad absoluta a los jugadores para deambular por el universo creado porRockStar Games a su antojo y hacer (literalmente) lo que quieran con los personajes, anota EFE.