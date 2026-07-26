Ghost Rider, el personaje que interpretará Ryan Gosling en la nueva película de Marvel Studios

La Comic-Con de San Diego ha traído varias sorpresas para los fanáticos del cine, especialmente para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Una de ellas fue el anuncio de la nueva película Ghost Rider, cuyo protagonista es un acróbata de motocicletas que, tras vender su alma al diablo, queda unido a un demonio sobrenatural y se convierte en el Espíritu de la Venganza. El personaje será interpretado por Ryan Gosling.

El anuncio lo hizo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante el panel de Marvel en el Hall H, donde indicó que está previsto que la cinta se estrene en el 2028.

Según el medio Infobae, el personaje fue creado por el guionista Gary Friedrich y el ilustrador Mike Ploog, y apareció por primera vez en el 1972, en el número 5 de Marvel Spotlight.

En el anuncio también se confirmó que la dirección de la cinta estará a cargo de Shawn Levy, quien también dirigió Deadpool & Wolverine. El guion será escrito por Jonathan Tropper, con quien Levy y Gosling colaboraron previamente en la película Star Wars: Starfighter, prevista para estrenarse en mayo del 2027.

La idea detrás de Gosling en la cinta

“Gosling es lo máximo. Lo digo con enorme respeto”, expresó Levy ante el público de la Comic-Con, al contar cómo, durante el rodaje de Star Wars: Starfighter, comenzaron las conversaciones sobre el proyecto de Marvel y el actor no tardó en sumarse a la idea.

“Hermano, vamos a dar una vuelta”, dijo, en alusión al lema del Motorista Fantasma. “Nos vemos en el 2028”, añadió, según cita Infobae.

El actor, que también dio vida a Ken en la película Barbie, será el segundo en interpretar a Johnny Blaze, ya que Nicolas Cage protagonizó Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), producidas por Sony, en las que dio vida al personaje de Blaze.

Ambas cintas recaudaron US$361 millones en todo el mundo y, según Infobae, ambas no fueron bien recibidas por la crítica.

Con esta cinta, Gosling debutará como superhéroe en la pantalla grande.