La Velada del Año VI: quiénes fueron los ganadores de los combates organizados por Ibai Llanos

El Estadio de La Cartuja, en Sevilla, se convirtió el sábado 25 de julio en el epicentro del entretenimiento y fue escenario de uno de los eventos más seguidos de internet. Se trata de la sexta edición de La Velada del Año, organizada por el influencer Ibai Llanos.

El evento reunió a millones de personas para disfrutar de combates de boxeo entre creadores de contenido, presentaciones musicales y momentos que marcaron la jornada como una de las más seguidas en las redes sociales.

El espectáculo, en el que participaron diez creadores de contenido, influencers y youtubers, enfrentados en combates de boxeo, reunió a artistas como Juanes, Taburete, Bad Gyal, Joan Pradells, Yandel, Pablo Vera y Belén Esteban.

La cartelera incluyó diez combates entre algunas de las figuras más conocidas de internet. Algunos participantes ya habían competido en ediciones anteriores, mientras que otros debutaron en el ring.

Según la agencia EFE, había tres combates que concentraban la mayor expectativa del público: Fabiana Sevillano y La Parce (la primera competía como local); Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana), e IlloJuan y TheGrefg.

El músico y cantante colombiano Juanes durante su actuación este sábado en la ´Velada del Año 6´ que se celebra en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE / José Manuel Vidal).

¿Quiénes fueron los ganadores de La Velada del Año VI?

Tras una jornada de más de ocho horas, el público disfrutó de una noche llena de sorpresas, grandes actuaciones y combates que mantuvieron el interés de los espectadores durante todo el evento.

Estos fueron los ganadores de cada uno de los combates:

La Parce venció a Fabiana Sevillano.

Natalia venció a Clersss.

Edu Aguirre venció a Gastón Edul.

Marta Díaz venció a Tatiana Kaer.

Gero Arias venció a Viruzz.

Angie venció a Alondrissa.

Lit Killah venció a Kidd Keo.

RoRo venció a Rivers México.

Plex venció a Fernanfloo.

TheGrefg venció a IlloJuan.

Un momento del combate que disputan las ´influencers´ Marta Diaz y Tatiana Kaer (d) este sábado en la ´Velada del Año 6´ que se celebra en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE / José Manuel Vidal).

Las sorpresas de la noche

Según la agencia EFE, ninguna de las peleas decepcionó. La Velada fue un estímulo constante de luces de todos los colores, pantallas gigantes, fuego y un escenario móvil. Un espectáculo a la medida de una generación Z que vive al ritmo vertiginoso de TikTok.

La primera pelea, protagonizada por Fabiana Sevillano y La Parce, estuvo bastante reñida y, aunque la española no obtuvo el triunfo, sí se ganó al público con su entrada, acompañada por la banda de Semana Santa de la Virgen de los Reyes y al son de la marcha "El Galileo".

Por su parte, Plex llegó al cuadrilátero como un guerrero mitológico, sobre un hipogrifo y, justo antes de subir al ring, besó a su pareja, la cantante Aitana. El gesto lo repitió tras vencer a Fernanfloo.

El otro gran combate comenzó con la entrada de TheGrefg, acompañado por la música en vivo de Farruko, y luego con la de IlloJuan, que hizo de las suyas al ritmo del rap ante una multitud en la que estaba Lola Índigo. Finalmente, TheGrefg se llevó la victoria.

Hubo otros momentos destacados, como la entrada de Clersss al ritmo de "Toto de loca", de Métrika, aunque no le sirvió de amuleto, pues perdió el combate.

Uno de los momentos más celebrados fue la llegada de RoRo, subida sobre un dragón, con la música de "Juego de tronos" y acompañada por su novio, Pablo, vestido de caballero y abriendo el paso. Su oponente, Rivers México, hizo su entrada con una alegoría de su país, que incluyó un alebrije XXL y piñatas.

No obstante, la noche también tuvo algunos contratiempos. Uno de ellos fue una falla técnica en el escenario móvil, que detuvo el espectáculo y obligó a los comentaristas a ganar tiempo mientras era reparado.