¿Qué le pasó a Jon Bon Jovi? El cantante interrumpió un concierto en Nueva York y abandonó el escenario

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¿Qué le pasó a Jon Bon Jovi? El cantante interrumpió un concierto en Nueva York y abandonó el escenario

Jon Bon Jovi no pudo terminar su concierto en el Madison Square Garden y prometió compensar a los asistentes. Esto fue lo que ocurrió.

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¿Qué le pasó a Jon Bon Jovi? El cantante interrumpió un concierto en Nueva York y abandonó el escenario

Jon Bon Jovi suspendió de forma abrupta su octavo concierto en Nueva York por un problema de salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El cantante y compositor estadounidense Jon Bon Jovi no pudo completar el octavo concierto que ofrecía con su banda, Bon Jovi, en el Madison Square de Nueva York debido a un problema de salud.

Después de unos 90 minutos sobre el escenario, el músico, de 64 años, finalizó de forma abrupta la presentación del jueves 23 de julio.

“Lo siento, estoy lastimado y no están recibiendo lo mejor de mí”, dijo a los asistentes tras la interrupción.

Además, les pidió que conservaran sus boletos, pues encontraría la forma de compensarlos por el inconveniente. “No tiren sus boletos. Voy a resolverlo, ¿de acuerdo? Guárdenlos, veremos cómo reprogramarlo”, expresó.

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“Voy a tener que tomarme una noche de descanso. Me siento bien. Los veré de nuevo pronto. Adiós”, dijo finalmente, antes de retirarse del escenario.

Después del incidente, su representante brindó declaraciones a la revista People, donde confirmó que Bon Jovi padecía “una infección en los senos paranasales”, la cual le había causado malestar durante el concierto.

Sin embargo, en las redes sociales surgieron opiniones divididas. Mientras algunos aplaudieron que Jon Bon Jovi hiciera un esfuerzo por complacer a su público pese a estar enfermo, otros manifestaron su frustración porque no completó el espectáculo.

El concierto correspondía a la octava de nueve fechas programadas en el Madison Square de Nueva York como parte de su Forever Tour, el cual marca el retorno del artista a las presentaciones en vivo tras varios años de recuperación por una cirugía en las cuerdas vocales para corregir el deterioro que sufría una de ellas.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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