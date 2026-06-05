Guatemala avanza en la promoción ante la UNESCO de dos elementos de su Patrimonio Cultural Inmaterial

Los saberes ancestrales y la devoción son dos elementos distintivos del país que actualmente buscan la inscripción de La Romería al Cristo Negro de Esquipulas y de los Conocimientos y Prácticas en la Preparación de Recados de las Culturas Mayas ante la Unesco.

En octubre pasado, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) compartió con Prensa Libre que había presentado una solicitud formal ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para que se evaluara la inclusión de los conocimientos y prácticas en la preparación de recados de las culturas mayas en Guatemala, los cuales están a semanas de ser evaluados.

Este 5 de junio, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció que, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), promueve la inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco de estos saberes gastronómicos y de La Romería al Cristo Negro de Esquipulas y sus manifestaciones culturales.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Cultura destacó que dichas nominaciones buscan reconocer expresiones culturales que continúan vivas en el país y que forman parte de la identidad cultural guatemalteca.

Las autoridades destacaron que estas postulaciones ante la Unesco buscan fortalecer el reconocimiento internacional de expresiones culturales que forman parte de la identidad de los guatemaltecos y del patrimonio vivo de Guatemala.

Ambos expedientes podrían ser evaluados en las próximas sesiones del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

La Dirección Técnica de Patrimonio Intangible del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural dijo en octubre pasado a Prensa Libre que el Gobierno de Guatemala ha apostado en los últimos años por posicionar su patrimonio cultural ante la comunidad internacional.

“Es una estrategia para dar a conocer nuestra riqueza, y los recados son un elemento que podemos difundir y posicionar a nivel global, como parte de la cultura maya viva”, destacó una de sus autoridades para un artículo de Prensa Libre sobre la búsqueda de declarar los recados guatemaltecos como patrimonio.

Romería al Cristo Negro de Esquipulas

El 15 de enero es la fecha en que los devotos católicos realizan una peregrinación masiva hacia la Basílica de Esquipulas, donde llevan sus peticiones y agradecimientos al Cristo Negro.

Este evento, conocido como la Romería al Cristo Negro de Esquipulas, se ha convertido en una de las peregrinaciones religiosas y culturales más importantes de Mesoamérica, destacó Cultura.

Esta actividad, que año con año reúne a grupos de peregrinos que recorren grandes distancias hacia la Basílica de Esquipulas, combina en un mismo espacio espiritualidad, gastronomía y formas comunitarias de organización transmitidas de generación en generación.

Con la búsqueda de incluir esta peregrinación como patrimonio, Cultura destaca que no solo busca resguardar esta práctica religiosa, sino también los elementos culturales que han surgido a su alrededor.

Fieles hacen fila durante varias horas para pasar unos segundos frente a la imagen del Señor de Esquipulas que tiene más de 400 años de antigüedad. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Prácticas en la preparación de recados de las culturas mayas

Presentes en platillos ancestrales como el pepián, el kak'ik y los utilizados en la tradición de los tamales, la nominación de los recados mayas busca resguardar y enaltecer no solo la gastronomía, sino también la historia y el proceso cultural que conlleva su preparación.

Estos saberes reúnen técnicas ancestrales, ingredientes locales, métodos tradicionales de preparación y prácticas vinculadas a la vida familiar, ceremonial y comunitaria.

Con ello también se busca enaltecer el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y resaltar la esencia de la gastronomía guatemalteca, según refirieron autoridades de Cultura a Prensa Libre en un artículo publicado en octubre pasado.

Los recados representan parte de la cultura guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Lista de patrimonio cultural inmaterial ante la Unesco