Juannio 2026 reúne 161 obras de 129 artistas de 13 países y premia a Rolando Madrid

Juannio abre sus puertas con 161 obras de 129 artistas provenientes de 13 países: Guatemala, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Juannio, además de ser un referente del arte actual de la región, es un ente recaudador a beneficio del Instituto Neurológico de Guatemala, institución que atiende actualmente a más de 1,500 niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual y autismo.

La exposición cuenta con obra de los grandes maestros de la plástica guatemalteca como: Arturo Martínez, Efraín Recinos, Rodolfo Abularach, Max Saravia Gual, Julio Zadik, Magda Eunice Sánchez, Rolando Ixquiac Xicará, Rosa Elena Curruchich; Luis Díaz, Ramón Ávila, Jorge Mazariegos Rodríguez y Moisés Barrios; así como de algunos de los importantes exponentes del arte contemporáneo guatemalteco como, Benvenuto Chavajay, Jorge De León, Antonio Pichillá, Andrea Monroy Palacios, Alfredo Ceibal, Jorge Chavarría entre muchos otros.

En la convocatoria de Juannio se recibieron cerca de 300 propuestas de artistas guatemaltecos y extranjeros. De ellas, el jurado calificador —integrado por Luis Humberto Escobar, Lourdes de la Riva y Gabriel Rodríguez Pellecer— decidió, por unanimidad, otorgar los siguientes premios de la 62.ª edición a los artistas:

Primer premio: Rolando Madrid, por la obra sin título de la serie A Rolando Madrid. Esta pieza representa un titulo de reconocimiento. "El sentido de pertenencia nos lleva tiempo y cuánto cuesta ese tiempo...la pieza está pensada para reflexionar, ¿quién quiere comprar el título de alguien más", expresa el artista.

Segundo premio: Fredy Enrique Rangel Quiñónez, por la obra de la serie Ocho horas reproducible: Cuerpo / copia No. 19127748 (políptico).

Tercer premio: Luis Alejandro González, por la obra de la serie Estatuas de sal: Compresión física de las lágrimas silencios paralelos (díptico).

Además se otorgaron las siguientes menciones honoríficas para los artistas: Fabiola Aguirre, por la obra Punto ciego; Gabriel Isaac de León, por la obra Íntimo; y Carlos Obed Hernández del Cid, por la obra Veneno dulce.

Más de los ganadores

El ganador de esta edición de Juannio Rolando Madrid (Guatemala, 1988) es un artista visual, educador, gestor cultural y administrador de empresas. Formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" (ENAP) con especialización en fotografía, ha dedicado su carrera a explorar los límites del arte conceptual a través de instalaciones, intervenciones en el espacio público y arte objeto. Su obra dialoga con la herencia de referentes contemporáneos guatemaltecos como Aníbal López, Regina José Galindo, Jorge de León, los hermanos Poyón, Gabriel Rodríguez, Alejandro Marré, Jorge Linares entre otros, cuestionando narrativas sociales desde una estética crítica y un poco de humor.

Rolando A. Madrid frente a la obra ganadora. (Foto Prensa Libre: cortesía Juannio)

Por más de 12 años ejerció como maestro de arte en instituciones como el Colegio Suizo Americano, la ENAP y la Escuela Municipal de Pintura, donde buscó fusionar la enseñanza técnica con la reflexión conceptual.

Su trabajo ha sido exhibido en espacios clave de Guatemala: Museo de Arte Moderno "Carlos Mérida", Fundación Rozas-Botrán, Imago Mundi (Fundación Benetton), El Attico, Antiguo Edificio de Correos, entre otros.

Como gestor cultural, cofundó proyectos emblemáticos como Proyecto Poporopo y Espacio 556, y hoy forma parte del colectivo Estudio Litio. Su labor actual se centra en el diseño y desarrollo de empresas y proyectos culturales, vinculando arte, educación y transformación social desde una mirada interdisciplinaria. Obtuvo mención honorífica en Juannio 2025.

El segundo premio, Fredy Enrique Rangel Quiñonez (Guatemala, 1977) también es egresado de la ENAP. Tiene un diplomado en Curaduría de Arte Contemporáneo por Node/Center for Curatorial Studies 2016. Formó parte del Programa American Arts Incubator Zero 1 Guatemala, 2017.

Fredy Enrique Rangel Quiñónez durante la inauguración de Juannio. (Foto Prensa Libre: Juannio)

Actualmente es maestro en la ENAP. Trabaja a partir de proyectos específicos relacionados al contexto local de la ciudad de Guatemala, empleando diversos medios como el dibujo, la pintura, el registro fotográfico. Investiga y dirige sus inquietudes abordando temas de interés social, psicológico, político y cultural. Resuelve sus piezas con elementos no convencionales, utilizando herramientas de otras disciplinas, tomando

En el tercer lugar, Luis Alejandro González (Guatemala, 1983) es graduado de Enap y recibió el segundo lugar en Juannio 2023. Mención Honorifica en: Sumarte El Salvador (2025) Latente (2025) Fundecán (2025) Voz Interior, Inart (2025). Escultor para el V (2023) y VI (2024) Simposio Internacional de Escultura Cantarranas Honduras, Seleccionado en Iniciativa Dimensiones de talla en mármol del Ministerio de Cultura de Guatemala (2022).

Luis Alejandro González junto a la obra ganadora del tercer lugar. (Foto Prensa Libre: cortesía Juannio)

Fechas:

Del 28 de mayo al 12 de julio de 2026

Hora:

Martes a domingo de 9 a 19 horas

Visitas guiadas: jueves, a las 10.30 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores

Entradas:

Entrada gratuita

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