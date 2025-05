Juannio 2025: conozca a los artistas premiados, las exposiciones destacadas y el homenaje nacional al arte

Con la celebración de su 61.ª edición, uno de los eventos de arte más importantes de Guatemala abre sus puertas al público. Se trata de Juannio 2025, un espacio donde el arte, el talento nacional y la exposición creativa convergen en un mismo lugar. Como parte de su programa, fueron reconocidos tres artistas emergentes, y se galardonó a Jorge Mazariegos Rodríguez, uno de los referentes guatemaltecos de la pintura, con 50 años de trayectoria.

Con la gala de premiación se inaugura la exposición que presenta 159 obras en total, creadas por más de 119 artistas de 11 países, incluidos Guatemala. La exposición, que se realizará del 29 de mayo al 13 de julio, se desarrollará dentro del salón temporal del Museo Miraflores, en horario de martes a domingo, de 9.00 a 19.00 horas. Busca subastar las obras de maestros del arte y de talentos emergentes.

La exposición, que se realiza desde 1964, también tiene como propósito recaudar fondos para su proyecto de inclusión de niños, jóvenes y adultos de escasos recursos con discapacidad intelectual, como el autismo, desde el Instituto Neurológico de Guatemala.

Andrés Cordón, director ejecutivo de la Subasta de Arte Latinoamericano Juannio, comentó que el evento “siempre ha sido una plataforma no solo para los grandes maestros, para exhibir su trabajo, sino también para los artistas emergentes”, donde se subastan sus obras.

Para la premiación, Juannio logró la participación de 220 artistas emergentes, de los cuales se seleccionaron tres ganadores y dos destacados. Estos forman parte de los 33 artistas emergentes expuestos en la galería, junto con otros 86 artistas invitados, entre ellos nombres ya establecidos como Luis Díaz, Moisés Barrios, Diana Fernández y Joaquín Orellana.

En la exposición también se encuentran piezas de grandes maestros como Roberto González Goyri, Efraín Recinos y Magda Eunice Sánchez.

Ganadores del concurso de pintura de Juannio 2025, junto al director ejecutivo y uno de los artistas con mención honorifica. (Foto: Prensa Libre / Esdras Laz)

Cordón comentó que, previo a la exposición de arte, se hizo una convocatoria abierta a nuevos artistas, de los cuales 220 participaron este año. Los tres ganadores fueron seleccionados por el comité organizador de Juannio, conformado por profesionales del ámbito artístico: curadores, filántropos y galeristas como Cristina Chiruz Montenegro, Jaime Izaguirre Moreno y Marlos Barrios.

Ganadores del Concurso Juannio 2025

Para esta edición, Elda Figueroa se consolidó como la ganadora del primer lugar de la gala con su obra Nocturnos: Las ilusiones (tríptico), pieza que, según detalló a Prensa Libre, surgió de su deseo de crear un paisaje basado en lugares cotidianos que observaba al volver del trabajo, lo que la inspiró a mezclar colores oscuros con pequeños hechos coloridos en cada uno de sus tres cuadros.

Elda Figueroa ganadora del primer lugar con su obra Nocturnos: Las ilusiones (tríptico). (Foto: Prensa Libre / Esdras Laz)

En cuanto al premio, Figueroa destacó que representa una gran satisfacción y un incentivo para seguir explorando lo tradicional, tanto en técnica como en temática —paisaje y óleo—, pero con un enfoque renovado.

Creo que es una gran ganancia para mí, porque me encanta trabajar en óleo y grabado, que es lo que más hago. Como mujer me siento muy satisfecha. Sé que no habría logrado esto sin el apoyo de todas las mujeres que me han acompañado: mis hermanas.

Entre sus logros, en 2023 obtuvo el primer lugar en la convocatoria Galería Abierta con su obra Cuatro letras, y en 2022 fue seleccionada para participar en la exposición colectiva Recontarnos, en la galería Apexart de Nueva York, donde presentó su trabajo junto con la artista Djassmín Morales y su video La caja.

Compuesta por tres cuadros y basadas en escenario cotidianos que son reflejados por una sola luz en medio de la obscuridad. (Foto: Prensa Libre / Juannio)

El segundo lugar fue para Javier Sarmiento, por su obra Sheily, en la que retrata a la hija de una amiga durante una visita a San Juan Sacatepéquez. En esa ocasión tomó una fotografía que años después pintaría en óleo para enviarla a Juannio. Con esta pieza buscó retratar el dolor vivido por mujeres de esa comunidad que enfrentan día a día las diferencias sociales.

Javier Sarmiento, ganador del segundo lugar por su obra Sheily, que presenta una nueva técnica en óleo. (Foto: Prensa Libre / Esdras Laz)

Para su obra, buscó renovar su estilo en óleo incorporando su técnica de tatuaje con el uso de stencil y alcohol.

Empecé a trabajar con hojas de stencil y alcohol. Con eso hice el dibujo, en vez de hacerlo con lápiz. Luego usé sharpies, esos colores que se ven un poco falsos, bien artificiales. Trabajé el dibujo casi hasta el final con esos materiales, y solo al final añadí óleo para completar los colores.

El artista, que actualmente reside en Milán, Italia, aseguró que este premio ha sido una gran motivación:

Hubo momentos en los últimos años en los que pensé que tal vez la pintura tendría que ser solo un hobby, no un trabajo. Y este premio me está motivando a darlo todo de nuevo.

El cuadro esta inspirado en una niña de San Juan Sacatepéquez, a quien el artista honro al dedicarle el nombre de la obra. (Foto: Prensa Libre /Juannio)

El tercer premio fue para Selvin Raúl García, por su obra de la serie Los orígenes del mundo: Itzamná, una pieza que surge como parte de su investigación en la línea arqueológico-antropológica, relacionada con materiales líticos.

La obra fue realizada en tela cruda, sin curar, y carboncillo. Según el autor, reflexiona sobre “el contenido simbólico que se presenta desde la existencia de la humanidad hasta el presente... Se trata de volver a las raíces, a lo más antiguo, a lo más primigenio”.

Selvin Raúl García, ganador del tercer lugar por su obra de la serie Los orígenes del mundo: Itzamná, (Foto: Prensa Libre / Esdras Laz)

García agregó a Prensa Libre: El hecho de haber obtenido un tercer lugar creo que ayuda mucho a propiciar más la investigación, ya que esta propuesta artística viene acompañada de propuestas académicas y fundamentos.

Con una técnica que utiliza el carboncillo para retratar su obra sobre una tela. (Foto: Prensa Libre / Juannio)

También se otorgaron menciones honoríficas a Rolando Madrid, por su obra Páguese a Rolando Madrid, y a Marlon Sigüina, por su obra de la serie Aproximaciones arqueológicas: Gobernante de influencia Cotzumalguapa 2020-2024.

Reconocimiento a la trayectoria Juannio 2025

Este año se entregó un reconocimiento especial al maestro guatemalteco Jorge Mazariegos Rodríguez por su trayectoria de 50 años en el arte nacional y sus aportes a Juannio.

El artista ha sido fiel a una vocación que ha cultivado durante décadas. Formado en España y con vasta experiencia en la docencia, ha retratado más de cuatro mil paisajes del país, inspirándose en sus regiones, tradiciones y folclore.

Rodríguez afirma que su obra es un canto visual a Guatemala, una “poesía con los colores”. Sobre el reconocimiento, expresó sentirse orgulloso, satisfecho y emocionado:

A veces no hay palabras para describir lo que se siente. Son sorpresas que le depara a uno la vida, cosas que uno no anda buscando en su trayectoria, porque uno no vive esperando reconocimientos. Pero gracias a que hay personas que se fijan en el oficio de uno.

Respecto al surgimiento de nuevos talentos, destacó:

Es interesante ver las nuevas propuestas e inspiraciones de los artistas emergentes y cómo siguen corrientes contemporáneas. Me gusta conocerlos. Yo he ido a bienales de arte, como la de Venecia o París… Todo eso también me inspira: ver la creatividad, lo nuevo que va surgiendo, todas las técnicas. Es parte de un proceso de madurez artística: entender a las nuevas generaciones, comprender sus lenguajes visuales.

El maestro guatemalteco Jorge Mazariegos Rodríguez por su trayectoria de 50 años en el arte nacional y sus aportes a Juannio. (Foto: Prensa Libre / Esdras Laz)