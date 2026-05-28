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FilXela 2026: fechas, actividades y programación completa de la Feria del Libro en Xela
Con junio llega FilXela. Conozca las actividades de la Feria Internacional del Libro en Quetzaltenango.
La novena edición de la Feria Internacional del Libro en Xela será del 4 al 7 de junio del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía FilXela)
Presentaciones de libros, talleres creativos, conversatorios, homenajes y actividades para toda la familia serán parte de la novena edición de la Feria Internacional del Libro en Xela (FilXela).
El evento, que se ha convertido en una tradición literaria y cultural en la región, se celebrará del jueves 4 al domingo 7 de junio del 2026, de 9 a 20 horas, en el Parque Intercultural de Quetzaltenango. La entrada será gratuita.
“Estamos a pocos días de la novena Feria Internacional del Libro en Xela y queremos que planifiques tu visita. Del 4 al 7 de junio, el Parque Intercultural se llena de letras con una programación diseñada para todas las edades”, invitan los organizadores en sus redes sociales.
FilXela es organizada por Proyecto Órbita, en colaboración con otras entidades culturales, literarias y estatales. Este año está dedicada a Julio Serrano Echeverría, poeta, autor de literatura infantil, periodista y artista multidisciplinario quetzalteco.
Fecha:
Jueves 4 al domingo 7 de junio del 2026
Hora:
9 a 20 horas
Lugar:
Parque Intercultural de Quetzaltenango, 4a. Calle, entre 19 y 21 avenidas, zona 3, Quetzaltenango
Entrada
Gratuita
Agenda de actividades de FilXela 2026
Jueves 4 de junio
- 10 horas - Inauguración
- 11 horas - Presentación del libro Notafilia guatemalteca, de Gerónimo Estuardo Pérez Irungaray
- 15 horas - Presentación del libro Y qué imposible no llamarte ingle, de Alberto López
- 16 horas - Presentación del libro No Shh. La voz que rompió el silencio, de Miloska Ramos
- 17 horas - Presentación del libro Llovía, de Denise Phé-Funchal
- 18 horas - Presentación del libro Guadalajara, de Satriani Durán
- 19 horas - Presentación del libro Un pájaro oxidado lleva una gardenia espacial, de Josué Aquino
Viernes 5 de junio
- 9 horas - Presentación del libro El animal en la piedra, de Julio Serrano Echeverría
- 10 horas - Conversatorio “¿Cara o cruz? ¿De qué lado estás?”, con Diana García y Ruth Muñoz
- 11 horas - Presentación del libro Teatro de rescate, de Margarita Kénefic
- 12 horas - Presentación del libro Ri ojër tz'ib'awuj richin ri ija'tz chuqa' richin ri loq'oläj Ixim - El manuscrito de la semilla y del sagrado Maíz, de Miguel Ángel Oxlaj Cúmez
- 15 horas - Presentación del libro Logrando campañas virales, en elecciones reales - Descifrando los nuevos retos electorales, de Conrado Reyes, Guillermo Pellecer y Alberto de Aragón
- 16 horas - Cuentos en Lensegua, con Fernanda Quiñónez, Luisa Sam y Julio Serrano Echeverría
- 16 horas - Taller “Encuadernación sin pegamento. Costura Long Stitch”, con Cintya Mazariegos
- 17 horas - Presentación del libro Perdón por el olvido, de Mariela Tax
- 18 horas - Presentación de Colección Lumbre, de Metáfora Editores y Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas (AZCCA)
- 19 horas - Presentación del libro Orígenes y Caminos 2 - La cocina y la palabra, de Willy Barreno
- 20 horas - Presentación editorial de Fantasma Ediciones
Sábado 6 de junio
- 9 horas - Presentación del libro Bailo con el silbido del viento, de Lucrecia Culum
- 10 horas - Presentación del libro Raíz de agua, de María Magdalena Herrera Reyes y Rudy Alfonzo Gómez Rivas
- 11 horas - Presentación del libro El jardín de Nouj, de Rocío Girón Melgar
- 11 horas - Taller “Manual Arte Restaurativo”, con Ximena Fuentes Molina y Juan Pablo Flores
- 12 horas - Presentación del libro Este ardiente correr de la sangre, de Marco Valerio Reyes
- 14 horas - Presentación del libro Legajo anudado: Nietzsche (con)vertido y (re)vertido, de Rogelio Salazar de León
- 15 horas - Presentación del libro ApocÆlipsis, de Josué Andrés Moz
- 16 horas - Conversatorio “¿Quién cuenta nuestra historia? Literatura, memoria y resistencia en Guatemala”, con Edvin Eduardo Quijivix Fuentes
- 16 horas - Taller “Kioscos de lectura: una forma amena de leer en familia, en la escuela y en tu parque”, con Lesbia Zoraida de Matta Rojas
- 17 horas - Presentación del libro La lengua de las bestias, de Giovanny Coxolcá
- 18 horas - Presentación de los libros Tres de cuatro soles, El árbol de la cruz y Arquitectura de la vida nueva, de Miguel Ángel Asturias
- 19 horas - Presentación del libro Al momento de tu muerte ate un hilo adentro de tu cuerpo, de Chary Gumeta
- 20 horas - Noche cultural: homenaje a Julio Serrano Echeverría
Domingo 7 de junio
- 9 horas - Presentación del libro El Quetzal, colibrí gigante, de Editorial Cultura
- 10 horas - Presentación del libro Facu in the sky with diamonds, de Martín Sica
- 11 horas - Presentación del libro Segunda Antología, del Grupo de Lectura Metzi
- 12 horas - Presentación del libro Compendio de Derecho Internacional, de Francisco Villagrán Kramer y Carlos Arturo Villagrán Sandoval
- 14 horas - Presentación del libro Lienzos de una existencia, de Roxana López
- 15 horas - Presentación del libro No Naciste para Morir en el Olvido, de Oswaldo Samayoa