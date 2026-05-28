FilXela 2026: fechas, actividades y programación completa de la Feria del Libro en Xela

Presentaciones de libros, talleres creativos, conversatorios, homenajes y actividades para toda la familia serán parte de la novena edición de la Feria Internacional del Libro en Xela (FilXela).

El evento, que se ha convertido en una tradición literaria y cultural en la región, se celebrará del jueves 4 al domingo 7 de junio del 2026, de 9 a 20 horas, en el Parque Intercultural de Quetzaltenango. La entrada será gratuita.

“Estamos a pocos días de la novena Feria Internacional del Libro en Xela y queremos que planifiques tu visita. Del 4 al 7 de junio, el Parque Intercultural se llena de letras con una programación diseñada para todas las edades”, invitan los organizadores en sus redes sociales.

FilXela es organizada por Proyecto Órbita, en colaboración con otras entidades culturales, literarias y estatales. Este año está dedicada a Julio Serrano Echeverría, poeta, autor de literatura infantil, periodista y artista multidisciplinario quetzalteco.

Fecha:

Jueves 4 al domingo 7 de junio del 2026

Hora:

9 a 20 horas

Lugar:

Parque Intercultural de Quetzaltenango, 4a. Calle, entre 19 y 21 avenidas, zona 3, Quetzaltenango

Entrada

Gratuita

Agenda de actividades de FilXela 2026

Jueves 4 de junio

10 horas - Inauguración

11 horas - Presentación del libro Notafilia guatemalteca, de Gerónimo Estuardo Pérez Irungaray

15 horas - Presentación del libro Y qué imposible no llamarte ingle, de Alberto López

16 horas - Presentación del libro No Shh. La voz que rompió el silencio, de Miloska Ramos

17 horas - Presentación del libro Llovía, de Denise Phé-Funchal

18 horas - Presentación del libro Guadalajara, de Satriani Durán

19 horas - Presentación del libro Un pájaro oxidado lleva una gardenia espacial, de Josué Aquino

Viernes 5 de junio

9 horas - Presentación del libro El animal en la piedra, de Julio Serrano Echeverría

10 horas - Conversatorio “¿Cara o cruz? ¿De qué lado estás?”, con Diana García y Ruth Muñoz

11 horas - Presentación del libro Teatro de rescate, de Margarita Kénefic

12 horas - Presentación del libro Ri ojër tz'ib'awuj richin ri ija'tz chuqa' richin ri loq'oläj Ixim - El manuscrito de la semilla y del sagrado Maíz, de Miguel Ángel Oxlaj Cúmez

15 horas - Presentación del libro Logrando campañas virales, en elecciones reales - Descifrando los nuevos retos electorales, de Conrado Reyes, Guillermo Pellecer y Alberto de Aragón

16 horas - Cuentos en Lensegua, con Fernanda Quiñónez, Luisa Sam y Julio Serrano Echeverría

16 horas - Taller “Encuadernación sin pegamento. Costura Long Stitch”, con Cintya Mazariegos

17 horas - Presentación del libro Perdón por el olvido, de Mariela Tax

18 horas - Presentación de Colección Lumbre, de Metáfora Editores y Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas (AZCCA)

19 horas - Presentación del libro Orígenes y Caminos 2 - La cocina y la palabra, de Willy Barreno

20 horas - Presentación editorial de Fantasma Ediciones

Sábado 6 de junio

9 horas - Presentación del libro Bailo con el silbido del viento, de Lucrecia Culum

10 horas - Presentación del libro Raíz de agua, de María Magdalena Herrera Reyes y Rudy Alfonzo Gómez Rivas

11 horas - Presentación del libro El jardín de Nouj, de Rocío Girón Melgar

11 horas - Taller “Manual Arte Restaurativo”, con Ximena Fuentes Molina y Juan Pablo Flores

12 horas - Presentación del libro Este ardiente correr de la sangre, de Marco Valerio Reyes

14 horas - Presentación del libro Legajo anudado: Nietzsche (con)vertido y (re)vertido, de Rogelio Salazar de León

15 horas - Presentación del libro ApocÆlipsis, de Josué Andrés Moz

16 horas - Conversatorio “¿Quién cuenta nuestra historia? Literatura, memoria y resistencia en Guatemala”, con Edvin Eduardo Quijivix Fuentes

16 horas - Taller “Kioscos de lectura: una forma amena de leer en familia, en la escuela y en tu parque”, con Lesbia Zoraida de Matta Rojas

17 horas - Presentación del libro La lengua de las bestias, de Giovanny Coxolcá

18 horas - Presentación de los libros Tres de cuatro soles, El árbol de la cruz y Arquitectura de la vida nueva, de Miguel Ángel Asturias

19 horas - Presentación del libro Al momento de tu muerte ate un hilo adentro de tu cuerpo, de Chary Gumeta

20 horas - Noche cultural: homenaje a Julio Serrano Echeverría

Domingo 7 de junio