Así es el nuevo Centro Cultural Fundación Paiz y la exposición que recorre 50 años de arte

Un nuevo espacio nace en la zona 5. El Centro Cultural Fundación Paiz aspira a convertirse en el punto de reunión para los amantes de las expresiones artísticas.

En conferencia de prensa se presentó este lugar, que tiene como primera exposición una mirada a cinco décadas de la Bienal de Arte Paiz, llamada Arte y memoria. La curadora es la colombiana Francine Birbragher-Rozencwaig, quien ha acompañado a la Fundación en diferentes proyectos.

Esta muestra de casi 60 piezas forma parte de la colección de arte de Fundación Paiz, creada a raíz de la primera Bienal realizada en 1978. Actualmente, esta colección cuenta con cerca de 300 piezas.

Birbragher-Rozencwaig viajó en el 2022 a la Bienal como curadora y, desde entonces, se ha sorprendido por la riqueza artística que existe en el país. Casi desde esa fecha recuerda que se definió la necesidad de un espacio como el actual centro cultural. Se llegó a la conclusión de dejarlo en la casa sede, recuerda la conocedora.

El recorrido de Arte y Memoria comienza con piezas de Zipacná de León, quien formó parte de los fundadores de la Bienal y buscaba un espacio para el talento guatemalteco, que ahora representa también un espacio para los artistas de la región.

Sonia Hurtarte, directora de Fundación Paiz y Francine Birbragher-Rozencwaig durante la conferencia de prensa de la inauguración del Centro Cultural Fundación Paiz. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

“En sus inicios, la Bienal de Arte Paiz se constituyó como un proyecto cultural impulsado por el empresario Rodolfo Paiz Andrade y el artista Zipacná de León. Se trataba de un evento abierto para niños, jóvenes, adultos, profesionales y creadores emergentes”, dicen los organizadores. Sin embargo, en el 2008, con su edición XVI, incluyó por primera vez un formato curatorial para estar acorde con el desarrollo de eventos a nivel internacional.

Es la oportunidad de estar en contacto con obras que han quedado como legado de nombres como Elmar Rojas, Efraín Recinos y Arnoldo Ramírez Amaya, así como de otros que siguen destacando, como Paula Nicho o Marlov Barrios. Cada uno de ellos ha sido parte de la historia de las bienales.

En la exposición se encuentran catálogos de las bienales. Estos guardan las obras y artistas que han formado parte de la historia de este proyecto. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Durante el evento también se destacó que habrá un programa educativo en el lugar, por medio de talleres, procesos formativos, mediación cultural y programas especializados que permitirán conectar a estudiantes, jóvenes y adultos con nuevas herramientas de comprensión, creatividad y desarrollo humano.

Además, se contará con un programa musical para ofrecer conciertos e intervenciones musicales, y se incluirá una ruta gastronómica con propuestas culinarias que estará ubicado en el jardín del lugar.

Más de 60 piezas son parte de la muestra Arte y Memoria en el Centro Cultural Fundación Paiz. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Fechas:

Arte y Memoria estará abierto del 27 de mayo al 30 de agosto de 2026

Hora:

Martes a viernes de 10 a 18 horas

Sábados de 10 a 16 horas

Domingo y lunes, cerrado

Lugar

Centro Cultural Fundación Paiz, 11 avenida 33-32, zona 5

Entrada:

Gratuita

Parqueo:

El espacio cultural cuenta con parqueo propio y gratuito

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