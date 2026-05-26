“Nada es lo que parece”: Juan Soler revela detalles de “El amante infiel”, la obra que presentará en Guatemala

YL Producciones presenta el próximo 5 de junio en Guatemala la que es considerada la comedia del año en México: El amante infiel, protagonizada por el artista argentino Juan Soler.

El actor se encuentra en Guatemala en una gira de medios para invitar al público a ver esta obra producida por Miguel Briones.

“Venimos con un reparto sensacional: bajo la dirección de Alexis Ayala están Mauricio Islas, Ingrid Martz, Arleth Terán, y un servidor, Juan Soler”, comentó el artista en un reconocido hotel capitalino.

“Para nosotros es un enorme honor traer esta obra. Es una historia muy bien contada, una comedia teatral sabrosa que trata un tema complicado: la infidelidad. Hablar de infidelidad mueve muchas heridas y sacude muchas conciencias”, describió Soler.

“En México decimos que hay dos cosas de las que ningún ser humano se salva jamás: la gripe y los cuernos. Entonces, creo que estamos trayendo uno de esos temas a colación, pero de una manera en la que la gente se va con una reflexión y también con una sonrisa, porque la verdad es que es una obra muy simpática”, compartió en una breve entrevista.

La obra fue escrita por Patricia Martínez. Soler explicó que la historia lleva al público a conocer a dos parejas muy amigas desde hace muchos años, pero uno de ellos traiciona a su amigo y una de ellas traiciona a su amiga.

“Ahí hay dos que andan por malos pasos. La forma en que está tratada la obra te va llevando poco a poco”, expresó.

“No puedo decir qué hace mi personaje ni el personaje de Mauricio Islas porque sería contarles la obra completa. Lo que sí les puedo decir es que nada de lo que ustedes ven al principio es lo que parece”, dijo con una sonrisa.

La obra se ha presentado en cerca de 30 ciudades y Guatemala será una de las últimas presentaciones antes de tomar un breve descanso con la llegada del próximo Mundial.

@lemus.musica *¡LLEGAN DESDE MÉXICO!* - Obra de Teatro *EL AMANTE INFIEL* Grandes actores de Telenovelas y series en una comedia divertidisima, donde te harán reír de inicio a fin con Juan Soler, Mauricio Islas, Ingrid Martz y Arleth Terán bajo la dirección de Alexis Ayala. En una única función. 📆Fecha: 5 de Junio 📍Lugar: Teatro Nacional 🕗Horario: 8pm 🏧Precios desde Q200 ⚠️Entradas a la venta en www.socialtickets.org ⛔️Para mayor información al WhatsApp *5865-0693* ♬ sonido original - LEMUS

Soler también compartió algunos detalles de su carrera.

En esta etapa de su vida, ¿qué le hace sentir el teatro y el encuentro cercano con el público?

Mi carrera empezó en el teatro hace ya 38 años. Amo profundamente el teatro. Llevo 17 obras en mi carrera y subirme a un escenario es un placer enorme.

Poder estar frente al público y saber que tienes una sola oportunidad para llegarle es un reto que uno toma con mucho amor por esta forma de expresión. El teatro es la madre de todas las expresiones.

La actuación nació ahí, en pequeños foros. Un actor que no hace teatro no conoce realmente la respuesta en vivo del público ni la adrenalina de cada función.

Uno siempre piensa: ‘¿Cómo estará el público hoy? ¿Le gustará lo que estoy haciendo?’. Todo eso que implica trabajar en vivo frente a la gente que va a ver tu personaje y escuchar la historia que vienes a contar es maravilloso.

Si ve su vida en retrospectiva, ¿qué significa hoy el éxito para usted?

El éxito es tener el privilegio del amor de una mujer como Paulina. El éxito es recibir una llamada de mis hijas, ser su confidente y conservar a mis amigos de toda la vida.

Cada vez que regreso a Argentina es un placer enorme, y que ellos también vengan a visitarme. El éxito es tener el cariño del público. Eso es el éxito para mí, después de tantos años y a mis 60 años.

¿Tendrá tiempo para recorrer Guatemala?

Lamentablemente no. Vine únicamente para hacer promoción porque, como estamos de gira en México, estos dos días los tenía libres y pudimos cuadrar la visita para estar con ustedes y con la prensa.

Pero ya conozco Guatemala, un país que me encanta. He estado en Tikal, Chichicastenango, el lago y los volcanes... son maravillosos.

Siempre he venido en motocicleta, así que he conocido Guatemala de una manera distinta. Ya he pasado varias veces por aquí en moto, rumbo a Costa Rica o incluso hacia Argentina.

El artista Juan Soler comparte más de su vida y próximos proyectos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)



¿Qué representa la motocicleta en su vida?

La motocicleta es parte de mi vida desde que era niño. No concibo mi vida sin ella. En México me movilizo básicamente en motocicleta.

No se puede explicar lo que significa; es una forma de vida.

¿Qué proyectos vienen ahora?

Este año, junto con mi pareja Paulina Mercado, vamos a empezar una serie de conferencias. Me siento privilegiado por la relación que tenemos hoy. No estamos casados, pero ella es mi compañera de vida.

Nos mueve mucho la idea de compartir con la gente lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Muchas veces las personas tienen respuestas para sus problemas, pero se hacen mal las preguntas.

Queremos compartir nuestra experiencia. Traemos un proyecto de conferencias, un libro y talleres, siempre apoyados por psicólogos. Nosotros no somos profesionales de la salud mental, pero sí queremos hablar sobre nuestra experiencia y la bendición de vivir como vivimos.

¿Hay algún momento decisivo que lo convirtió en el hombre que es hoy?

No hay un solo momento. La vida es una serie de acontecimientos y no todos son afortunados. De hecho, los más difíciles suelen ser los que más enseñan.

Es una sucesión de hechos que van formando el carácter y la personalidad de cada persona. Eso es lo que me hizo ser quien soy hoy. Creo que aprendí mucho más de los golpes que de los éxitos.

¿Cómo cambió su salud después de la crisis que enfrentó el año pasado?

Estuve en un concurso llamado Top Chef y sufrí un burnout. Fue una fatiga profunda acompañada de una deshidratación extrema que comprometió mi sistema renal y hepático.

Afortunadamente, con descanso, hidratación, minerales y una buena regañada de mi mujer, todo se solucionó.

Me asusté mucho en el momento, pero no hubo consecuencias. Soy un hombre extremadamente sano, sin vicios, que se levanta todos los días a las 5 horas para hacer ejercicio. Soy un viejito feliz.

Fechas:

Viernes 5 de junio

Hora:

20 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios:

Platea — Q400

Palco — Q400

Balcón I — Q300

Balcón II — Q200

Más cargo por servicio

Entradas:

Visite en el siguiente link para adquirir sus entradas: https://eventos.socialtickets.org/event/el-amante-infiel-vc346h

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