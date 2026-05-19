“Hombre jaguar”: la escultura milenaria maya vuelve a exhibición en Guatemala después de tres años

En la mañana del martes 19 de mayo fue trasladada, bajo un estricto proceso de embalaje, la escultura llamada Hombre con máscara de piel de jaguar y conocida también como "hombre jaguar" para ser expuesta en la Fundación Ruta Maya, en la Avenida Las Américas. La pieza mide casi tres metros y pesa más de 2 mil libras.

Esta pieza ha formado parte de las colecciones de la organización y, está disponible para el público de forma permanente. La obra no había estado en exhibición debido a un proceso de trámites posterior a su última exposición, en el 2023.

La arqueóloga Sofía Paredes Maury, directora ejecutiva y curadora de Fundación Ruta Maya, explica que es una pieza importante porque no existen en el país figuras de estuco de gran tamaño. Algunas son de épocas más tardías y el hombre con máscara de piel de jaguar pertenece al clásico temprano, es decir de los años 150 a 200 al 650 d.C.

Paredes Maury destaca que esta escultura ha estado en diferentes ocasiones a la vista pública dentro y fuera de Guatemala. La pieza está en la fundación desde el 2013 y llegó con una plataforma de madera tratada y llantas con capacidad de cargar el peso que corresponde. La misma también está cortada por la mitad, fue entregada de esta manera.

Las mexicanas Norma García Huerta y Elisa Ávila, de L’atelier Patrimonio y Conservación se encargaron de la restauración del "hombre jaguar". Las restauradoras trabajaron durante 15 días con una limpieza general, sanaron unas fisuras y también se modificó la base porque las manos estaban fuera de la plataforma. García comenta que es la segunda vez que trabajan la pieza en los últimos años.

Las profesionales estuvieron en el seguimiento de la llegada de la pieza hasta que se colocó en su nuevo lugar en la Fundación, lo cual llevó cerca de 90 minutos.

La última noticia que se tuvo de la escultura Hombre con máscara de piel de jaguar fue en el 2023. Formó parte de las más de 245 piezas arqueológicas que regresaron al país ese año, después de la exposición en Estados Unidos llamada Maya: The Great Jaguar Rises (Mayas, El Gran Jaguar Asciende), presentada en el California Science Center.

¿Cuáles son los detalles curiosos de la pieza?

La escultura es de estuco polícromo, es decir y representa a un personaje masculino, posiblemente un danzante o un guerrero, que lleva una máscara de piel de jaguar. La máscara, con partes de la nariz, labios y colmillos felinos, cubre el rostro del personaje humano y deja ver los rasgos de la boca, con los labios gruesos ligeramente abiertos, que muestran los dientes.

El personaje se encuentra en posición de acecho, como lo haría un felino. Estudios sobre danzas tradicionales en varias culturas sugieren que la mayoría de las danzas se inspiran en el movimiento de animales y plantas, por lo que este personaje podría estar imitando los movimientos del jaguar durante la danza.

El personaje también viste una faldilla pintada de amarillo y negro, semejante al patrón de piel de jaguar, una vestimenta limitada al uso del gobernante, de los nobles y de los miembros de la élite militar.

Su ornamentación incluye brazaletes —que podrían representar papel, tela o cuero enrollado y anudado—; un collar con placas atado con un moño en la nuca; una pechera con flecos, cuentas tubulares o caracolitos; otro collar de cuentas esféricas o pompones, y figuras de flores tetrapétalas al frente.

El hombre jaguar se encuentra en la Fundación Ruta Maya, ubicada en Avenida Las Américas. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Un detalle decorativo que destaca son las tobilleras con varios hilos de cuentas esféricas o caracoles, los cuales podrían haber sonado como cascabeles al momento de danzar.

Este es, quizás, el único ejemplo, hasta la fecha, de una figura tridimensional con estas características y con su color original conservado.

La figura enmascarada de jaguar representaba a un felino mitológico y podría tratarse de un noble de alto rango disfrazado como una deidad felina, o de una de las figuras felinas del panteón de deidades del periodo Clásico.

Dado su comportamiento depredador y nocturno, el jaguar usualmente estaba asociado al poder real, la fuerza y el sacrificio y, como tal, aparece en sus diferentes aspectos. Una deidad-jaguar conocida después como Yax Bahlam, uno de los míticos Héroes Gemelos, estaba asociada al sol nocturno del oeste, a un aspecto específico de la Luna, la transformación, el sacrificio, la cacería y la guerra, así como al prototipo de poder espiritual y la realeza.

Norma García Huerta de L’atelier Patrimonio y Conservación durante el proceso de restauración. (Foto Prensa Libre: cortesía L'atelier Patrimonio y Conservación)

Datos de la escultura Hombre con máscara de piel de jaguar

Largo total: 276 cm

Ancho (mano a mano): 105 cm

Ancho (codo a codo): 90 cm

Altura de cabeza: 66 cm

Alto de cadera: 47 cm

Largo de cabeza a cintura: 110 cm

Largo de cintura al pie: 166 cm

Peso: 2,200 libras

¿De dónde viene la escultura?

Esta escultura fue cedida a la Fundación La Ruta Maya en agosto del 2013, casi 20 años después de su hallazgo y registro en la década de 1990.

Según la documentación proporcionada a la Fundación, la escultura fue encontrada fortuitamente durante la perforación de un pozo de agua en una finca ganadera, al suroeste del lago Petén Itzá, rumbo a La Libertad, Petén.

La pieza fue registrada en el Registro de Bienes Culturales (IDAEH, 1996), restaurada y consolidada antes de su entrega a la Fundación para su custodia, conservación, investigación y exhibición al público con fines educativos.

¿Dónde verla?

La escultura está expuesta en el museo de la Fundación Ruta Maya, Avenida Las Américas 19-60, zona 13.

El horario es de martes a viernes, de 9 a 16 horas, en jornada continua, y los domingos, de 9 a 14 horas.