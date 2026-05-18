Convención Arqueológica Turística 2026: fechas, actividades y conferencias en Petén

Entre el martes 19 y el viernes 22 de mayo se llevará a cabo la Convención Arqueológica Turística. El evento está dirigido a guías operadores, guías turísticos, tour operadoras y estudiantes de turismo, quienes tendrán la oportunidad de estar en contacto con especialistas y temas relacionados con la arqueología.

Entre los invitados figura el arqueólogo Richard Hansen, quien hablará sobre la Cuenca del Mirador, así como el guía Pablo Najarro, quien expondrá acerca de las aves de Tikal.

Uno de los temas será la inteligencia artificial en la interpretación del arte maya, a cargo del intérprete del patrimonio cultural y natural Armando Palomo.

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes. El martes 19 y miércoles 20 se efectuarán en el Auditorium Manuel Baldizón, en Santa Elena, Flores, Petén; el jueves 21 habrá un punto de reunión para viajar a Tikal, y el viernes 22, a Yaxhá, se sugiere a los participantes comprar boleto con anticipación si no posee carné de guía. Para participantes del gremio turístico tiene un costo Q200 Y socios Q100. Para más información al WhatsApp: 4574-2344.

19 de mayo

7 horas — Inicio de la actividad

7.30 horas — Proyecto y Cuenca del Mirador, por Richard Hansen

9 horas — El juego de pelota maya, por Carlos Fredy Ochoa

10.30 horas — Presentación de las Grutas El Encanto

11.30 horas — Las aves de Tikal, por Pablo Najarro

12.30 horas — Almuerzo libre

13.30 horas — El nawualismo y espiritualidad maya. Aj’quij: Julio Tot

15 horas — Las especies y plantas mayas, por Evelyn Búcaro

17 horas — La Isla de Flores, por Mario Zetina

18 horas — Fin de la actividad

20 de mayo

7 horas — Inicio de actividad

7.30 horas — Proyecto Tayasal, por Suarlin David Ramírez

9 horas — Antropología del Petén y grupos originarios itzaes, q’eqchíes y mopanes, por Carlos Fredy Ochoa

10.30 horas — Uaxactún, por Antonio Cuxil

11.30 horas — Presentación de destinos alternativos en la Ruta del Caribe Verde, por Marino Hugo Hidalgo Colindres

12.30 horas — Almuerzo libre

13.30 horas — La escultura de Copán, por Julián Adelso Cannan

15.00 horas — Quiriguá: monumentos y zoomorfos, por Heidi Marroquín

16.30 horas — La IA en la interpretación del arte maya, por el intérprete del patrimonio cultural y natural, por Armando Palomo

18 horas — Fin de la actividad

21 de mayo

6 horas — Reunión en el letrero Yo Amo Petén. Traslado a Tikal. Se recomienda comprar el boleto con anticipación si no posee carné de guía. Entrada y caída de sol

8 horas — Reunión en la maqueta de Tikal (Centro de Visitantes) para iniciar la visita académica del guía y académico Antonio Cuxil

12.30 horas — Almuerzo libre en Tikal

13.30 horas — Caminata hacia la plaza mayor con el guía y aj’quij Julio Tot. Charla sobre los centros energéticos y espirituales de Tikal

14.30 horas — Traslado a la plaza mayor e inicio de la ceremonia por el bienestar del gremio

16 horas — Visita al Mundo Perdido para presenciar la caída del sol, si el clima lo permite

18 horas — Salida del parque y fin del día

22 de mayo

6 horas — Reunión en el letrero Yo Amo Tikal y traslado a Yaxhá. Compra de boleto

8 horas — Inicio de visita técnica y arqueológica de Yaxhá, por el proyecto por Suarlin David Ramírez

12.30 horas — Almuerzo libre

13.30 horas — Reconocimiento y familiarización de Topoxte, en lancha Proyecto Yaxhá

16 horas — Rifa tradicional y entrega de diplomas de participación

17 horas — Regreso a Flores

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