Guatevisión adelanta su franja estelar para acercarse al ritmo de su audiencia: estos son sus nuevos horarios

Guatevisión renueva sus horarios para acercar su programación estelar a los nuevos ritmos e itinerarios de las audiencias del país, con programas como “Soñando en Familia” en un nuevo horario.

Bajo la premisa “Tus noches tienen otro ritmo y queremos seguir acompañándote”, el canal de televisión anuncia un cambio de horario para los programas nocturnos “Impacto Directo”, “Soñando en Familia” y “Noticiero Estelar”.

Los hábitos de las audiencias cambian y Guatevisión evoluciona con ellos. Por ello, el canal adelanta su franja estelar y estrena nuevos horarios a partir del 1 de septiembre.

La decisión de adelantar los horarios responde a la evolución observada en los hábitos de consumo de televisión. Asimismo, busca acercar la programación estelar a los nuevos ritmos y horarios de las audiencias guatemaltecas.

Con estos cambios, Guatevisión invita a sus televidentes a anticipar sus noches y disfrutar más temprano de información, entretenimiento y actualidad, con una programación que comenzará 30 minutos antes de lo acostumbrado. Estos son los nuevos horarios de sus tres programas estelares:

Impacto Directo: 18.30 horas

18.30 horas Soñando en Familia: 19.30 horas

19.30 horas Noticiero Estelar: 20.30 horas

Desde hace más de dos años, Alexis Ponce, junto con un panel de expertos, presenta “Impacto Directo”, un formato diferente de contar las noticias que aborda el acontecer nacional desde el análisis y la conversación.

“Impacto Directo” se transmitirá de lunes a viernes, de 18.30 a 19.30 horas, para conversar sobre seguridad, economía, justicia y otros asuntos de interés para la ciudadanía, y brindar así más perspectivas a los televidentes.

Con una hora de sano entretenimiento, el programa familiar “Soñando en Familia” se transmitirá de 19.30 a 20.30 horas. Ricardo García Santander y Las Soñadoras llevarán diversión a los televidentes a través de juegos y concursantes, mientras continúan apoyando los sueños de sus participantes.

La noche continúa con “Noticiero Estelar”, a partir de las 20.30 horas, en el que María Luisa Gómez presentará un resumen de las noticias más destacadas de la jornada.

Guatevisión transmitirá su franja estelar en estos nuevos horarios a través del canal 12 de las compañías de cable Tigo y Claro.