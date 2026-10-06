Guillermo y Harry podrían reencontrarse para recordar a la princesa Diana tras años distanciados: esto se sabe

En el 2027 se cumplen 30 años de la trágica muerte de Diana de Gales, un acontecimiento que podría volver a reunir a sus dos hijos, el príncipe Harry y el príncipe Guillermo, después de varios años distanciados.

Una serie de sucesos ha marcado distancia entre los hermanos en los últimos años, especialmente desde que Harry y Meghan Markle dejaron sus funciones como miembros de la familia real y se mudaron a Estados Unidos. Sin embargo, el 30 aniversario de la muerte de su madre podría propiciar su reencuentro.

Según una publicación del periódico británico Daily Mail, existe la posibilidad de que el próximo año se celebre una misa en memoria de la princesa Diana, un acto que requeriría la presencia de sus dos hijos.

La ceremonia religiosa tendría lugar en la capilla de la Guardia del Cuartel de Wellington, como ocurrió en el 2007, en el décimo aniversario de su fallecimiento, cuando se reprodujo la música favorita de Diana y Harry ofreció un discurso para recordarla.

"Aunque los chicos parecen haber rechazado cualquier posibilidad de trabajar juntos, el evento religioso podría ayudar a sanar la brecha", aseguró Ephraim Hardcastle, columnista del Daily Mail que compartió la primicia.

El periódico confirmó la información por medio de otra fuente, quien contó que el acto con la participación de los dos hermanos se estudia "seriamente" y que, incluso, sería Guillermo quien en esta ocasión haría una lectura para homenajear a su madre.

"Esta sería una forma inspiradora de recordar a Diana", dijo la persona consultada, quien añadió que sería una manera más solemne de conmemorar el aniversario.

La noticia de la posible ceremonia religiosa llega después de que el portavoz del duque de Sussex confirmara que Harry prepara un documental televisivo sobre la princesa Diana para honrar su legado en el 30 aniversario de su muerte.

Aunque aún no hay nada concreto, el hijo menor de Diana ya contactó a amigos y familiares de su madre para saber si podrían participar en el proyecto.

Sin embargo, la producción no contaría con el príncipe Guillermo, el hijo mayor, quien ha rechazado varias invitaciones para participar en programas de televisión que conmemoran a su madre.

La última vez que Harry y Guillermo participaron juntos en un documental para hablar públicamente de su madre fue en el 2017, en el 20 aniversario de su muerte, en una producción de la BBC titulada Diana, nuestra madre: su vida y su legado.

Luego, en el 2024, coincidieron por última vez en un mismo acto durante el funeral de Lord Robert Fellowes, marido de Lady Jane Fellowes, hermana de Diana.

Aunque la ceremonia religiosa por el 30 aniversario de la muerte de Diana aún no está confirmada ni hay garantía de que sus dos hijos participen, podría ser una ocasión para un reencuentro en memoria de su madre.