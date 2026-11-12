Hijo de Miguel Ángel Asturias: “Hablé 14 horas con mi padre en el avión”

"Hace dos años le comunicamos al pueblo de Guatemala la decisión familiar de que los restos de Miguel Ángel Asturias llegarían a descansar a su patria", recordó Miguel Ángel Asturias Amado, luego del acto de recepción de las cenizas del escritor ganador del Premio Nobel de Literatura 1967, en el aeropuerto internacional La Aurora.

Asturias Amado recalcó que fue él y no su padre quien decidió que el literato fuera enterrado en el cementerio Père Lachaise de París, Francia, asegura que su retorno en este momento es importante para Guatemala.

Las cenizas del escritor, alojadas en una urna verde en forma de grano de maíz, llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

Al ser cuestionado acerca de los sentimientos que experimentó al traer las cenizas de su progenitor, Asturias Amado declaró: "Hablé 14 horas con mi padre en el avión".

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias EFE, Asturias Amado, indicó que espera que con este acto se continúe "buscando la unidad de los cuatro pueblos de Guatemala", en referencia a las comunidades que componen su territorio (pueblo maya, xinka, garífuna y ladino).

El Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas declaró: "Este regreso tiene además el tamaño de un continente. (La escritora) Gabriela Mistral volvió a Chile y (el escritor) Gabriel García Márquez a Colombia", recordó Méndez Salinas. "Hoy, al volver a Guatemala, Asturias también vuelve a América, el continente que nombró y contó desde el maíz y el miedo", subrayó.