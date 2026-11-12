Hijo de Miguel Ángel Asturias: “Hablé 14 horas con mi padre en el avión”

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Hijo de Miguel Ángel Asturias: “Hablé 14 horas con mi padre en el avión”

Miguel Ángel Asturias Amado enfatizó en el amor que su padre tenía a Guatemala y los valores que inculcó en su familia.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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AME6410. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/11/2026.- De izquierda a derecha, el ministro de cultura de Guatemala, Luis Méndez Salinas, el ministro de relaciones exteriores, Carlos Martínez, El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, Sandino Asturias, Miguel Ángel Asturias Amado y su esposa, Beatriz Barreda, asisten al acto donde recibieron los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

El ministro de cultura y deportes, Luis Méndez Salinas, el ministro de relaciones exteriores, Carlos Martínez, El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, Sandino Asturias, Miguel Ángel Asturias Amado y su esposa, Beatriz Barreda, en el acto de recepción de los restos de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

"Hace dos años le comunicamos al pueblo de Guatemala la decisión familiar de que los restos de Miguel Ángel Asturias llegarían a descansar a su patria", recordó Miguel Ángel Asturias Amado, luego del acto de recepción de las cenizas del escritor ganador del Premio Nobel de Literatura 1967, en el aeropuerto internacional La Aurora.

Asturias Amado recalcó que fue él y no su padre quien decidió que el literato fuera enterrado en el cementerio Père Lachaise de París, Francia, asegura que su retorno en este momento es importante para Guatemala.

Las cenizas del escritor, alojadas en una urna verde en forma de grano de maíz, llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

Al ser cuestionado acerca de los sentimientos que experimentó al traer las cenizas de su progenitor, Asturias Amado declaró: "Hablé 14 horas con mi padre en el avión".

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De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias EFE, Asturias Amado, indicó que espera que con este acto se continúe "buscando la unidad de los cuatro pueblos de Guatemala", en referencia a las comunidades que componen su territorio (pueblo maya, xinka, garífuna y ladino).

El Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas declaró: "Este regreso tiene además el tamaño de un continente. (La escritora) Gabriela Mistral volvió a Chile y (el escritor) Gabriel García Márquez a Colombia", recordó Méndez Salinas. "Hoy, al volver a Guatemala, Asturias también vuelve a América, el continente que nombró y contó desde el maíz y el miedo", subrayó.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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