Juan Gabriel, a 10 años de su muerte: las 20 mejores canciones de su legado, según Billboard

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Juan Gabriel, a 10 años de su muerte: las 20 mejores canciones de su legado, según Billboard

En la conmemoración de los 10 años de su muerte, Billboard publicó una clasificación de los mejores éxitos del “Divo de Juárez” para recordar su legado en la música en español.

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Juan Gabriel es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina. (Foto Prensa Libre: EFE)

La leyenda de la música mexicana Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, construyó un legado en la industria musical que incluye al menos 1,800 canciones.

Este 28 de agosto se conmemoran los 10 años de su fallecimiento y se recuerda su legado musical, que ha trascendido generaciones. Con su éxito “No tengo dinero” comenzó a forjar una carrera que incluyó temas como “De mí enamórate”.

Juan Gabriel saltó a la fama en 1971 y comenzó una trayectoria que se extendió durante al menos 45 años, hasta su muerte, el 28 de agosto del 2016, debido a un infarto agudo sufrido en su residencia en Santa Mónica, California.

El “Divo de Juárez” falleció a los 66 años, pero su música sigue vigente. Solo en Spotify, el artista supera actualmente los 14.5 millones de oyentes mensuales.

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A 10 años de su muerte, Juan Gabriel sigue vigente en redes sociales, donde conquista a nuevas generaciones

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Billboard considera que Juan Gabriel “fue un artista único en una generación, cuya obra era tan directa en lo emocional como grandiosamente teatral”. Asimismo, destaca que el artista no solo dominaba el escenario, sino “lo transformaba en un espacio donde el desamor, la liberación, la alegría y el espectáculo podían convivir”.

Sus composiciones abordaban sentimientos como el desamor, la pérdida, la soledad y la devoción, y contribuyeron a que el “Divo de Juárez” se mantenga vigente. Billboard compartió una clasificación editorial que esta posicionado del top 1 al 20, estos son los mejores éxitos:

1. “Querida”

    2. “Hasta que te conocí”

    3. “Amor eterno”

    4. “Así fue”

    5. “Se me olvidó otra vez”

    6. “Te lo pido por favor”

    7. “No tengo dinero”

    8. “Costumbres”

    9. “Abrázame muy fuerte”

    10. “La diferencia”

    11. “El Noa Noa”

    12. “¿Por qué me haces llorar?”

    13. “Me gustas mucho”

    14. “No me vuelvo a enamorar”

    15. “Yo no nací para amar”

    16. “Caray”

    17. “La farsante”

    18. “Siempre en mi mente”

    19. “Te sigo amando”

    20. “Fue un placer conocerte”

    ESCRITO POR:

    Esdras Laz

    Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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