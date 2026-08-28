Juan Gabriel, a 10 años de su muerte: las 20 mejores canciones de su legado, según Billboard

La leyenda de la música mexicana Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, construyó un legado en la industria musical que incluye al menos 1,800 canciones.

Este 28 de agosto se conmemoran los 10 años de su fallecimiento y se recuerda su legado musical, que ha trascendido generaciones. Con su éxito “No tengo dinero” comenzó a forjar una carrera que incluyó temas como “De mí enamórate”.

Juan Gabriel saltó a la fama en 1971 y comenzó una trayectoria que se extendió durante al menos 45 años, hasta su muerte, el 28 de agosto del 2016, debido a un infarto agudo sufrido en su residencia en Santa Mónica, California.

El “Divo de Juárez” falleció a los 66 años, pero su música sigue vigente. Solo en Spotify, el artista supera actualmente los 14.5 millones de oyentes mensuales.

Billboard considera que Juan Gabriel “fue un artista único en una generación, cuya obra era tan directa en lo emocional como grandiosamente teatral”. Asimismo, destaca que el artista no solo dominaba el escenario, sino “lo transformaba en un espacio donde el desamor, la liberación, la alegría y el espectáculo podían convivir”.

Sus composiciones abordaban sentimientos como el desamor, la pérdida, la soledad y la devoción, y contribuyeron a que el “Divo de Juárez” se mantenga vigente. Billboard compartió una clasificación editorial que esta posicionado del top 1 al 20, estos son los mejores éxitos:

1. “Querida”

2. “Hasta que te conocí”

3. “Amor eterno”

4. “Así fue”

5. “Se me olvidó otra vez”

6. “Te lo pido por favor”

7. “No tengo dinero”

8. “Costumbres”

9. “Abrázame muy fuerte”

10. “La diferencia”

11. “El Noa Noa”

12. “¿Por qué me haces llorar?”

13. “Me gustas mucho”

14. “No me vuelvo a enamorar”

15. “Yo no nací para amar”

16. “Caray”

17. “La farsante”

18. “Siempre en mi mente”

19. “Te sigo amando”

20. “Fue un placer conocerte”