Juan Gabriel: la dolorosa relación con su madre que marcó su vida y sus canciones

En medio del éxito que rodeó su carrera, Juan Gabriel también atravesó situaciones adversas que marcaron diferentes etapas de su vida. El amor y el dolor derivados de esas experiencias quedaron plasmados en muchas de sus canciones.

Entre esas historias que se convirtieron en letras, hay una que marcó su infancia y dejó una huella que lo acompañó toda su vida: la dolorosa relación que mantuvo con su madre, Victoria Valadez Rojas.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, tuvo una infancia difícil. Una de las tragedias ocurrió cuando su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, quien se dedicaba a las labores del campo, quemaba pasto para preparar la tierra para el cultivo. El fuego se propagó e incendió las tierras de sus vecinos, lo que le provocó conflictos y amenazas de muerte.

El suceso lo volvió violento, especialmente con su esposa, a quien golpeaba continuamente. Esto provocó que fuera llevado a un centro psiquiátrico que, en lugar de ayudarlo, afectó aún más su salud mental. Comenzó a hablar con las paredes y balbuceaba el nombre de Alberto —Juan Gabriel—, quien entonces tenía solo seis meses de edad.

Ante la situación, la madre de Juan Gabriel carecía de dinero y tuvo dificultades para mantener sola a todos sus hijos, por lo que el pequeño Juan Gabriel fue llevado a un orfanato en Ciudad Juárez, México, donde pasó varios años de su infancia alejado de su madre y sus hermanos. Además, nunca pudo conocer a su padre.

Aunque el artista logró salir adelante y construir su carrera, su madre siempre mantuvo una fuerte distancia con él. Incluso se sabe que él le regaló una casa en busca de ganarse su afecto, pero ella la rechazó.

"Uno de mis dolores más grandes fue que nunca fue a verme a mis conciertos", expresó el cantante años después, durante una entrevista.

En esa ocasión compartió parte de sus memorias personales, recordó experiencias de su infancia y algunas heridas y dificultades que estuvieron presentes a lo largo de su vida.

"Desde que nació su servidor las desgraciadas llegaron a mi familia", expresó.

En otras ocasiones, el artista contó que encontró el amor de su madre en su hermana mayor, quien siempre le dio todo su cariño.

Con el tiempo, Juan Gabriel logró acercarse más a su madre, "hacerla su amiga" y compartir valiosos momentos y viajes con ella, además de darle su amor.

"Me la hice mi amiga, como si nunca hubiéramos estado separados. Yo me la llevé a Acapulco cuando todavía no vivía yo ahí. Y yo fui con ella como ella debió haber sido conmigo: súper cariñoso, de consentirla, así como si fuera una niña, y le dolía que yo fuera tan amoroso. Yo quería, bajo cualquier pretexto, convivir con ella", contó en otra ocasión.

Sin embargo, su madre murió repentinamente en 1974 debido a una embolia. El artista transformó el dolor por la pérdida de su madre, su ausencia y soledad, así como las dificultades de su infancia, en canciones que luego se convirtieron en grandes éxitos, como Amor eterno.