Tras la noticia de que Robert Pattinson será el nuevo James Bond en la próxima película de la saga, los fanáticos recordaron una escena que habría predicho que el actor británico interpretaría al agente secreto.

El breve episodio fue parte de la película Crepúsculo, estrenada en noviembre del 2008, en la que Pattinson interpretó al joven vampiro Edward Cullen, un papel que lo catapultó a la fama mundial.

La escena comienza con Eric, interpretado por Justin Chon, quien habla con sus compañeros sobre la fiesta de graduación y les anuncia la temática con estas palabras: “Apuestas, Esmoquin. Bond. James Bond”.

Unos segundos después, aparece Cullen, interpretado por Pattinson, en el estacionamiento de la escuela, mientras baja de su auto junto a Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart.

Aunque el hecho de que Pattinson apareciera justo después de que se mencionara a James Bond fue una coincidencia en el guion, sus seguidores consideran que pudo ser una premonición que, 18 años después, se cumple.

La escena salió a colación luego de que Amazon MGM Studios anunciara a Robert Pattinson como el próximo James Bond, en sustitución de Daniel Craig, quien durante dos décadas dio vida al espía más famoso del cine.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del 007, con una publicación que incluía la descripción “Identidad confirmada” y una imagen de Robert Pattinson vestido como el agente secreto.

El actor británico, de 40 años, se convierte en el séptimo intérprete oficial de James Bond, después de Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby y Sean Connery, quien fue el primero.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida. (…) No podría estar más entusiasmado con esta asociación y el trabajo que viene con este equipo”, declaró Pattinson tras recibir la noticia de su elección.

El artista encarnará al agente secreto en la película número 26 de la franquicia, cuyo rodaje comenzará en el 2027 y que se estrenará en el 2028, bajo la dirección de Denis Villeneuve, conocido por Dune, y con un guion escrito por Steven Knight.

La noticia tuvo tanta repercusión que incluso el rey Carlos III y su esposa, Camila, celebraron la elección de Pattinson como el nuevo intérprete de James Bond.

"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", expresaron los reyes en un mensaje publicado en sus redes sociales el lunes 16 de noviembre del 2026, día en que se confirmó la elección del actor.