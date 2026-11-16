Robert Pattinson sustituye a Daniel Craig como el séptimo James Bond del cine

La carrera cinematográfica del actor británico Robert Pattinson había estado, hasta ahora, ligada a su papel como el vampiro Edward Cullen en las películas de la saga juvenil fantástica de 'Twilight', pero a sus 40 años aspira a desprenderse de la eterna etiqueta de 'ídolo adolescente' tras ser escogido este lunes para ser el nuevo James Bond.

Se trata del séptimo actor que encarnará en pantalla al célebre agente secreto del MI6, un papel que encarnará a partir de la vigesimosexta entrega de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve (Dune) y con guion de Steven Knight (Peaky Blinders), y que previsiblemente llegará a los cines en el 2028.

Robert Pattinson nació el 18 de mayo de 1986 en el barrio de Barnes, al suroeste de Londres, como el hijo menor de tres hermanos. Su madre, Clare, trabajaba para una empresa de modelaje y él dio los primeros pasos en este sector con solo 12 años, protagonizando anuncios para marcas infantiles, aunque lo dejó entrada la adolescencia, tras acercarse al mundo de la interpretación con obras de teatro amateur.

Esta decisión orientó su futuro profesional y en el 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán Ring of the Nibelungs y en el cine con Vanity Fair. Un año después encarnó al personaje del estudiante Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire, cuya interpretación despertó el interés de la industria del cine en él.

El periódico The Times lo nombró como la 'estrella británica del futuro' y a sus 21 años, dio su salto a Hollywood para dar vida al vampiro Edward Cullen entre el 2008 y el 2012 en la adaptación cinematográfica en las cinco películas de la saga Twilight de Stephanie Meyer.

Robert Pattinson is James Bond pic.twitter.com/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Un ídolo juvenil de masas

Este papel lo catapultó a la fama y lo convirtió en todo un ídolo de masas y en uno de los actores más populares de su generación, junto con su compañera de reparto, Kristen Stewart. El rostro de Pattinson pasó a aparecer en camisetas, pósteres, revistas juveniles y hasta en las carpetas escolares de muchas adolescentes.

En paralelo al éxito de la saga de vampiros, el intérprete londinense buscó ampliar su registro y se embarcó en otros proyectos cinematográficos como Little Ashes (2009), donde dio vida al artista español Salvador Dalí; el drama romántico Remember Me (2010) o Water for Elephants (2011), donde compartió protagonismo con Reese Witherspoon.

Tras concluir con Twilight, también probó suerte en el cine independiente, con actuaciones como Good Time o The Lighthouse que le valieron sendas nominaciones al premio Independent Spirit Award como mejor actor protagonista, en el 2017 y el 2019.

Su vuelta a las superproducciones de Hollywood se materializó en el 2020, de la mano de Cristopher Nolan y su Tenet. Tras ella, también participaría en The Batman (2022), donde dio vida al célebre superhéroe de Gotham City, así como en otros títulos como Mickey 17 o Die My Love (2025).

Etapa de madurez profesional

El anuncio de Pattinson como el nuevo James Bond, sustituyendo en el papel a Daniel Craig -que ha encarnado al espía entre el 2006 y el 2021-, llega en uno de los momentos más álgidos de su carrera y consagra su etapa de madurez actoral.

Solo en este 2026 ha participado en películas como The Drama, junto a Zendaya, The Odyssey, de Christopher Nolan, o Primetime, de Lance Oppenheim, donde encarna al presentador de un programa de telerrealidad en horario de máxima audiencia y cuya interpretación suena entre las favoritas para las nominaciones de los próximos Óscar.

Además, el próximo mes de diciembre estrenará la tercera parte de Dune, donde también ha estado bajo las órdenes de Villeneuve. Al revelarse la noticia de Bond, el director canadiense aseguró que Pattinson posee la "esencia atemporal" de 007 pero aportará "un espíritu completamente nuevo".

El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales. (Foto Prensa Libre: EFE/ Jaap Buitendijk / Amazon MGM Studios)

El actor ya había expresado públicamente en entrevistas su predilección por el agente 007. En el 2010, bromeó a Sky News con que todavía no estaba preparado para el rol porque "no se le daba bien correr" y en el 2012 declaró al tabloide The Sun que intentaría pugnar por el papel "en unos 20 años". Finalmente, lo ha logrado tras 14.

En el ámbito personal, Pattinson mantiene una relación con la cantautora inglesa Suki Waterhouse y tuvo a su primera hija en marzo del 2024.

También es un gran apasionado de la música, y desde los 4 años toca la guitarra y el piano. Entre otras curiosidades, Pattinson cuenta desde el 2014 con un asteroide nombrado en su honor por el astrónomo ruso Timur Kryachko y ha sido nombrado en varias ocasiones como el 'hombre más sexy del mundo'.

El actor destaca además por su faceta activista y ha utilizado su altavoz mediático para crear conciencia sobre el cáncer, la preparación para desastres, la ayuda a personas refugiadas, y desde el 2015 es embajador de GO Campaign, enfocada en mejorar la vida de niños en situación de vulnerabilidad en el planeta.