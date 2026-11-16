Michael J. Fox, su esposa y la resistencia frente al Parkinson: ¿cuál ha sido la clave del matrimonio?

Los cinéfilos han estado impactados con la historia de Michael J. Fox. El actor comenzó a experimentar los síntomas de mal de Parkinson en 1991, cuando apenas tenía 29 años.

Su diagnóstico y la valentía con la que le hizo frente ha sido motivo de admiración. Sin embargo, poco se ha hablado del papel que su esposa, la también actriz Tracy Pollan ha desempeñado durante todo este tiempo.

Tanto Pollan de 66 años, como Fox de 65 asistieron a la 26 de la gala A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s, organizada por la fundación que lleva el nombre del actor. La ceremonia se celebró en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York y tuvo como objetivo recaudar fondos para impulsar investigaciones científicas sobre la enfermedad y avanzar en la búsqueda de una cura.

En ese evento, la revista People abordó a para preguntarle cómo ella y su esposo han vivido los retos de la enfermedad. Pollan explicó que una de las claves para afrontar esta etapa de su vida en pareja consiste en concentrarse en el presente y atender las circunstancias de cada día. “Creo que simplemente hay que hacerlo día a día. Hay que mirar lo que tenemos enfrente y permanecer en el momento; si ese momento está bien, ahí es donde estás”, aseguró la actriz

Cuando el actor enfrentó el diagnóstico solo tenían tres años de casados. Así que Pollan debió asumir, junto a él este desafío que ha sido duro para todos, pero que según comenta, los ha fortalecido. La pareja tiene cuatro hijos: Sam, de 37 años; las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 31 años, y Esmé, de 25 años.

La fundación que lleva su nombre fue fundada en 2000 y ha recaudado varios millones de dólares para la investigación del mal, que cambió su vida, pero que no lo alejó de las pantallas.