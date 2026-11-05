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Tour de cine francés vuelve a Guatemala: siete películas se lucirán en la 24 edición de la muestra

La muestra que se presentará en Guatemala incluye obras del séptimo arte francés con temas variados y actuales.

Los guatemaltecos podrán disfrutar en las salas de cine de siete filmes franceses que integran la muestra que anualmente trae al país la Alianza Francesa de Guatemala (Foto Prensa Libre: Cortesía Facebook Alianza Francesa)

Drama, suspenso, comedia y emociones profundas es lo que ofrecerá el24 tour de cine francés en Guatemala que se presentará del 12 al 25 de noviembre en las salas de Cinépolis. En esta ocasión, la muestra está integrada por siete películas, producidas recientemente. Se recomienda consultar carteleras de las salas de cine que proyectarán las cintas para enterarse de la clasificación del público al que van dirigidas y los precios.

He aquí la sinopsis de las cintas que ofrecen los productores:

Solo una ilusión

En el verano de 1985, Vincent está a punto de cumplir 13 años, y aunque todavía conserva parte de la inocencia de la infancia, cada vez se encuentra más cerca de una etapa llena de cambios. Su vida transcurre en los suburbios de París, donde intenta encontrar su propio lugar mientras en casa debe convivir con una familia que atraviesa momentos difíciles: con sus padres en constante conflicto y un hermano mayor que se ha vuelto cada vez más distante.

El crimen del tercer piso

La historia sigue a Colette, una profesora universitaria especializada en la obra de Alfred Hitchcock, y a su esposo François, un escritor de novelas de intriga. Su relación matrimonial atraviesa por ese bache donde la rutina parece ser lo único que verdaderamente avanza. Una cinta atrapante por su manejo del suspenso.

Abandonado

Un drama dirigido por Vincent Garenq que narra los últimos once días del profesor Samuel Paty, asesinado en 2020 por impartir una clase acerca de la libertad de expresión. Está protagonizada por Antoine Reinartz y Emmanuelle Bercot, con una duración de 100 minutos. Fue estrenada con éxito en marzo de 2026.

El camino

El camino propone una historia de encuentros, segundas oportunidades y transformación personal. Sigue a Fred (Alexandra Lamy), una maestra que acaba de perder su trabajo, y Adam (Julien Le Berre), un adolescente con antecedentes delictivos que está a punto de quedar definitivamente atrapado por el sistema. Ambos tienen poco en común, pero terminan compartiendo una caminata de dos mil kilómetros hacia Santiago de Compostela.

El desconocido del gran arco

En 1983, el nuevo gobierno francés de François Mitterrand convoca el mayor concurso de arquitectura de la historia. Codiciado por todos los grandes estudios internacionales, el ganador es, sorprendentemente, un absoluto desconocido: Johan Otto von Spreckelsen, un profesor de arquitectura de Copenhague, que apenas había hecho algunas construcciones, pero que tenía mucho más que mostrar.

La copia perfecta

Jan Bojarski, un refugiado polaco, es conocido en el submundo como "el Cézanne de la falsificación". Durante quince años, mantiene una doble vida impecable: mientras su familia hace vida normal en casa, él fabrica en un cobertizo artesanal billetes de una precisión tal que logran burlar los controles del Banco de Francia. Esto lo convierte en la obsesión del comisario Mattei, iniciando una cacería humana.

Me encontraste

Elsa, de 40 años y soltera, ha perdido la esperanza en el amor. Un don bastante inusual la mantiene alejada de los demás: puede ver y hablar con los muertos. Sin embargo, una noche conoce a Oscar, un hombre divertido y encantador, que le devuelve la esperanza de que todo es posible.

Salas de cine

Cinépolis

Fechas

Del 12 al 25 de noviembre

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