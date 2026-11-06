Adria Arjona recibe el premio “WIF Max Mara Face of the Future 2026”

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Adria Arjona recibe el premio “WIF Max Mara Face of the Future 2026”

La actriz es reconocida como una de las más prometedoras intérpretes por la marca que exalta el talento de mujeres que no solo tienen éxito en el cine, sino que inspiran a otras a alcanzar sus metas.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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AME3577. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 06/11/2026.- La actriz Adria Arjona posa durante la alfombra roja de los Premios Women in Film (WIF) Honors 2026 este jueves, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Devon Guzzie

La actriz Adria Arjona posa durante la alfombra roja de los Premios Women in Film (WIF) Honors 2026 donde el jueves fue honrada con el galardón WIF Max Mara Face of the Future 2026 , (Foto Prensa Libre EFE/ Devon Guzzie)

La actriz Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres, suma un nuevo logro a su carrera al haber obtenido el premio WIF Max Mara Face of the Future 2026, con el que se reconoce a mujeres que se destacan en la industria del cine.

"Qué noche tan hermosa, muchas gracias @womeninfilmla y @maxmara por honrarme anoche. Fue un verdadero sueño estar rodeada de tantas personas talentosas y hermosas. ¡Se quedará conmigo para siempre! Gracias ♥️", anotó la actriz en su cuenta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/DfYRT_YGPP_/?img_index=1

El galardón, que se entrega desde hace 20 años tiene como objetivo destacar a mujeres que no solo dejan huella como actrices, sino también se convierten en ejemplo e inspiración para otras. De acuerdo con el sitio oficial de la marca que entrega los premios, el galardón se asigna a la actriz que está viviendo un momento crucial en su carrera profesional gracias a sus contribuciones a la comunidad y a la propia personificación de los conceptos de estilo y gracia".

Adria Arjona llegó acompañada por su pareja, el actor Jason Momoa. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Las ganadoras de las ediciones anteriores son Maude Apatow, Joey King, Yara Shahidi, Lili Reinhart, Zazie Beetz, Gemma Chan, Elizabeth Debicki, Alexandra Shipp, Zoey Deutch, Natalie Dormer, Kate Mara, Rose Byrne, Hailee Steinfeld, Chloë Grace Moretz, Katie Holmes, Zoe Saldaña, Elizabeth Banks, Ginnifer Goodwin, Emily Blunt y Maria Bello.

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Una carrera en ascenso

a actriz que llegó acompañada por su pareja, el actor Jason Momoa, se ha destacado en producciones de televisión, cine y plataformas de streaming durante más de una década.

 Se formó académicamente en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Ha destacado en series como True Detective, Person of Interest, Emerald City, Good Omens y Andor, así como en películas como Triple Frontier, Pacific Rim: Uprising, Morbius, El padre de la novia, Hit Man y Blink Twice.

Adria Arjona contó con la presencia de su madre, la modelo Leslie Torres. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Recientemente se dio a conocer que la artista es protagonista en la nueva serie de Prime Video, Criminal. Además En está prevista su aparición en El secreto de Thomas Crown junto a Michael B. Jordan, y en Superman: Man of Tomorrow. Acerca de este último proyecto aún se especula si pudiera interpretar a Wonder Woman.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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