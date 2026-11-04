Netflix estrenará “Palacio”, una serie colombiana inspirada en hechos reales dirigida por el guatemalteco Jayro Bustamante

El director de cine guatemalteco Jayro Bustamante sigue involucrado en distintos proyectos de la industria cinematográfica global. Durante este año, uno de sus enfoques principales ha sido la difusión de Cordillera de Fuego, una película que, de acuerdo con su visión, le brindó la oportunidad de unir la ciencia con el arte.

En noviembre del 2025, la producción tuvo su estreno mundial durante la 40 edición del Mar del Plata Film Festival, en Argentina, y recibió comentarios positivos de varios críticos de cine internacionales. En mayo pasado se estrenó en el país, en Santiago Atitlán, como reconocimiento al elenco y a las comunidades que apoyaron el filme.

Cordillera de Fuego se ha proyectado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y en las salas de cine del país. Además, ha recibido críticas positivas internacionales, como sucedió con Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024).

El trabajo de Bustamante continúa y, en esta ocasión, su nombre quedó registrado en Netflix, la mayor plataforma mundial de streaming (transmisión de contenidos por internet) por suscripción.

El director de cine guatemalteco aportó sus conocimientos a Palacio, una serie de Netflix que se estrenará el 6 de noviembre del 2026. "En el 2025 viajé a Colombia. Llegué en febrero e hicimos preproducción en febrero, marzo, abril y mayo. Luego grabamos de junio a noviembre y después, todo este año, con el equipo nos enfocamos en la preproducción", dijo Bustamante durante una entrevista con Prensa Libre.

Jayro fue uno de los tres directores de Palacio y aportó creatividad y conocimientos junto con Edgar Nito (México) y Samir Oliveros (Colombia).

"Mi trabajo fue crear el universo, crear los personajes, escoger a los actores, hacer todo ese trabajo. Claro, todo esto lo hice de la mano de la producción y de la mano de lo que se llama una showrunner, que es una mezcla de escritora y productora que sigue la continuidad de toda la serie, sobre todo cuando no hay un director que hace toda la serie, por lo que esa persona es bien importante", explicó Bustamante.

Palacio: la serie de Netflix que trata sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia

De acuerdo con Netflix, Palacio es una ficción inspirada en hechos reales y de conocimiento público ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Relata la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional.

Sinopsis de Palacio

El 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del M-19 entró por la fuerza al Palacio de Justicia y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellas, los magistrados de la Corte Suprema. El 7 de noviembre, el Ejército colombiano retomó el Palacio.

Inspirada en hechos reales y de conocimiento público, la serie relata los acontecimientos durante la toma y retoma del Palacio, con la muerte y desaparición de al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de justicia durante más de 20 años por parte de los familiares de las víctimas.

¿Cuándo se estrena Palacio?

La serie Palacio se estrena en Netflix el viernes 6 de noviembre del 2026.

Colombia, 6 de noviembre de 1985. El Palacio de Justicia en Bogotá es tomado por el M-19, y el Ejército Nacional hace una retoma, lo que desata un momento de violencia que dejaría una huella imborrable en la historia del país y 40 años de preguntas sin resolver.

La serie… pic.twitter.com/FVAY0np4HW — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 9, 2026

¿Cuántos episodios tiene la serie Palacio?

De acuerdo con Netflix, Palacio es una serie de ocho episodios que presenta una mirada basada en una extensa investigación, desarrollada durante más de siete años a partir de documentos, testimonios y entrevistas. La producción considera múltiples perspectivas y conecta acontecimientos para construir una experiencia narrativa emocional.

Escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, y producida por Dynamo, Palacio fue grabada mayoritariamente en Bogotá, Colombia, en un set de más de 4 mil metros cuadrados cuya construcción tomó más de 3 meses, además de una estructura de 30 metros que recrea la fachada original del Palacio de Justicia.

El reparto cuenta con las actuaciones de Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

Palacio: una serie colombiana que tiene sello latinoamericano

Según Bustamante, recibir la invitación para dirigir Palacio ha sido uno de los grandes honores de su carrera, no solamente por la oportunidad profesional de participar en una producción de esta magnitud, sino, sobre todo, por la responsabilidad de acercarse a uno de los acontecimientos más dolorosos y determinantes de la historia contemporánea de Colombia.

"Lo interesante de contar con tres directores es que, cada uno pudo crear y aportar en sus propios episodios y en los de los demás. Los míos son los primeros tres episodios de la serie, pero varias de mis escenas aparecen en el resto, así como varias escenas de los otros directores aparecen en los míos", indicó Bustamante.

"Entonces, realmente fuimos como trabajando al mismo tiempo, pero no iguales. Lo que pasa con el director que abre las series es que ese director prepara todo el terreno, y los otros directores que llegan también tienen un trabajo muy importante que hacer, y es que nos tenemos que unir para tener la misma idea, ellos tienen que seguir con esa línea creativa", agregó el guatemalteco.

Las coincidencias de Palacio con el talento guatemalteco

De acuerdo con Bustamante, todos los involucrados en la serie fueron colombianos, debido a que los requisitos se establecieron para trabajar con ellos y lograr que la producción reflejara la diversidad colombiana.

"Tuve la suerte, por ejemplo, de trabajar con Natalia Reyes, que es una de las actrices más conocidas acá, que ha hecho un montón de películas y que es muy prolífera en su trabajo. Pero luego para Netflix era importante que hiciéramos una mezcla entre talento ya consolidado y me permitieron que experimentara un poco para encontrar talento nuevo", explicó.

"Y, entre ese talento nuevo, digamos que nuevo para este tamaño de series, pero ya era una actriz que trabajaba, me encontré con Luna Baxter. La descubrí, me pareció buenísima actriz, la quise tener en el casting y la contratamos… al momento de trabajar me di cuenta de que Luna es colombo-guatemalteca y que creció conmigo en mi pueblo, y mis papás y sus papás se conocían", dijo Jayro al recordar que Baxter nació en Antigua Guatemala.

"Nació en Antigua, se fue a vivir a Panajachel y ahí creció, pero tras la muerte de sus padres viajó a Colombia a vivir con sus abuelos", agregó.

Alfombra roja para Palacio

Durante la conversación con Prensa Libre, Jayro Bustamante confesó que está emocionado en Bogotá, Colombia, debido a que este 4 de noviembre se realizará la alfombra roja de la serie en un recinto cultural de ese país.

"Todos los involucrados en la serie estamos invitados, pero esta vez será una alfombra roja y un lanzamiento mucho más discreto por respeto a la conmemoración de los desaparecidos", indicó el guatemalteco.

El cine guatemalteco en ascenso

De acuerdo con Bustamante, siempre que un guatemalteco esté involucrado en una producción internacional es motivo de celebración, debido a que pone al país ante los ojos del mundo.

"Creo que siempre que uno de nosotros destaque, hace ruido. Lo que representa es visibilidad y de alguna manera, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es que nos vuelvan a ver. ¿Y qué pasa cuando nos vean? No importa ahorita, no importa que seamos pocos, no importa que seamos buenos, que seamos malos, pero por lo menos nos ven y de repente una luz va a salir por ahí, otra más de las que ya están, y ahí se dan las oportunidades", concluyó Bustamante, tras liderar la dirección de la serie colombiana Palacio.