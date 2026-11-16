Phil Collins habla sobre su salud: ¿podría volver a los escenarios?

La salud de Phill Collins ha preocupado tanto a sus círculos cercanos como a sus admiradores desde hace algún tiempo. Una serie de eventos desafortunados lo ha llevado a tener que hacer largas pausas en su carrera. Por eso hay muchos que dudan que pueda volver a pararse en un escenario. Sin embargo él no descarta la posibilidad.

El artista que acaba de ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 declaró durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles: "Muchas gracias. De verdad, no estoy tan mal como parece. Estoy mucho mejor”. Llegó sosteniéndose en dos bastones y en compañía de tres de sus cinco hijos: Lily Collins, Joely Collins y Nicholas Collins.

Los problemas que ha sufrido

En 2007, el artista sufrió una lesión en la columna vertebral, que se agravó durante la gira de reunión de Genesis, provocando daño en los nervios de las manos y piernas, y derivando en el síndrome del pie caído, una condición que dificulta levantar la parte frontal del pie al caminar, causando tropiezos y caída.

Posteriormente, tuvo problemas de alcoholismo que empeoraron su salud, al punto que en algún momento llegó a temerse por su vida, debido a fallos hepáticos y de riñón.

En 2010 realizó el tour Going Back, pero ya para entonces se encontraba mal, por lo que tuvo que hacer un alto en el camino. Volvió a los escenarios en 2017 para presentar Not Dead Yet Live. En esos conciertos permaneció sentado y su hijo tuvo que tomar su lugar en la batería. La última gira la realizó en 2022, y desde entonces han corrido rumores diversos acerca de su salud.

La expectativa

Collins, quien tiene 75 años, asegura que para él es difícil pensar en no volver a presentarse ante el público. Aseguró que no descarta la posibilidad. Sin embargo, indicó que estaría dispuesto a evaluar una gira, solo con la seguridad de que no serán pocos conciertos los contratados. El músico añadió que no considera funcional montar una producción para apenas media docena de conciertos. “De vez en cuando pienso que todavía no he terminado”, señaló como lo asegura el sitio Infobae.