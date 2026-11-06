“Son tantos los recuerdos que tengo de Guatemala linda”: Chayanne agradece el apoyo en el país y arranca suspiros durante un concierto en la capital

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“Son tantos los recuerdos que tengo de Guatemala linda”: Chayanne agradece el apoyo en el país y arranca suspiros durante un concierto en la capital

El ícono del pop latino hizo un repaso por sus éxitos durante el concierto que ofreció el 5 de noviembre en Guatemala, como parte de "Bailemos otra vez Tour".

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Chayanne en Guatemala 2026

Chayanne durante la gira "Bailemos otra vez Tour", en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El artista puertorriqueño Chayanne regresó a Guatemala para promocionar Bailemos otra vez Tour, una exitosa gira con la que ha recorrido grandes escenarios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

El jueves 5 de noviembre, la Explanada 5, en la zona 5 de la capital, fue el escenario donde Chayanne congregó a una multitud y demostró las razones por las que ha dejado su huella en la industria del entretenimiento a través de la música, con una carrera que abarca más de cuatro décadas.

Al ritmo de Bailemos otra vez, Salomé y Boom Boom, Chayanne comenzó la velada musical, que estuvo marcada por recuerdos, emociones y demostraciones de cariño.

“Buenas noches, Guatemala. Todo lo que se presenta esta noche y en esta gira se ha hecho con cariño y con sudor para todos ustedes, así que esta noche ustedes mandan y yo obedezco”, dijo el artista puertorriqueño, quien continuó su espectáculo con éxitos como El centro de mi corazón, Provócame, Cuidarte el alma, Atado a tu amor, Baila baila y Y tú te vas.

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Considerado por expertos de la música internacional como un titán de la música latina, Chayanne recordó su conexión con Guatemala y agradeció el apoyo que ha recibido desde que visitó el país por primera vez con Los Chicos.

El artista puertorriqueño conversó con sus admiradores y manifestó que el país ha sido un pilar en su trayectoria.

Chayanne en Guatemala 2026
Chayanne arranca suspiros en Guatemala con su gira "Bailemos otra vez Tour", en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Qué placer tan grande, de verdad. Qué bonito cantar todas estas canciones con ustedes. Son tantos los recuerdos que tengo de Guatemala linda… Toda mi vida he estado en su tierra con un apoyo inmenso que he recibido y me han llevado a estar aquí donde estoy esta noche”, dijo Chayanne y continuó con Yo te amo, Volver a nacer y Completamente enamorados.

El puertorriqueño también demostró la habilidad para el baile que lo ha acompañado durante décadas y contagió a sus admiradores con éxitos como Palo bonito, Este ritmo se baila así y Fiesta en América.

Chayanne en Guatemala 2026
Chayanne hizo un recorrido por su discografía durante un concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Chayanne también preguntó a los guatemaltecos qué harían si se les acabara el tiempo e invitó a disfrutar y vivir con alegría y al máximo. Enseguida interpretó Si nos quedara poco tiempo y dio paso a la melancolía con Te amo y punto y al ritmo de Humanos a Marte.

Chayanne en Guatemala 2026
Chayanne reconoció que en Guatemala siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus admiradores. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Muchas gracias, de corazón. Yo le digo Guate de cariño. Guatemala, su ciudad, Antigua y todo es hermoso. Las atenciones que nos dan aquí desde que llegamos en el aeropuerto, en el hotel, a los lugares que vamos, los amigos que tengo. Todo eso lo aprecio en el alma de verdad. Siempre soy agradecido porque no importa lo que haya hecho, para mí siempre es como si fuera la primera vez”, confesó.

El concierto siguió con los éxitos Como tú y yo, Madre Tierra (Oye), Dejaría todo y Tiempo de vals.

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Durante la velada, Chayanne ofrece coreograrías acompañado por bailarines. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Chayanne agradeció de nuevo el apoyo incondicional de los guatemaltecos y convirtió la Explanada 5 en una pista de baile al interpretar Bailando bachata, tema que en mayo del 2023 lo llevó a liderar la lista Latin Airplay de Billboard.

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El artista concluyó el concierto al ritmo de Torero.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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