Latin Grammy 2026: listado de ganadores y quiénes fueron las estrellas de la gala

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Latin Grammy 2026: listado de ganadores y quiénes fueron las estrellas de la gala

La gran ganadora de la noche fue Rosalía, quien conquistó seis premios, seguida por el cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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AME6457. LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 12/11/2026.- La española Rosalía posa tras recibir varios premios en los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

La española Rosalía posa tras recibir varios premios en los premios Latin Grammy 2026 , en Las Vegas (Foto Prensa Libre: EFE/ Omar Alonso)

Para la española Rosalía, la gala de los Latin Grammy 2026 quedará grabada para siempre. La cantautora cosechó seis galardones gracias a su disco Lux (Complete Works) y al tema La Perla , en el que colaboró con Yahritza y Su Esencia. La artista a quien muchos llaman "la española más latina" afirmó que agradece el haber desoído consejos de muchos, porque eso la llevó a conectar con su público.

Quien también tuvo una gran noche fue el joven argentino Milo J, quien obtuvo cuatro de los seis trofeos a los que estaba nominado. "Aguante el folclore, aguante Santiago del Estero. Quiero agradecer a todos los feat que formaron parte: a Trueno, a Paula Prieto, Soledad Pastorutti, Silvio Rodríguez, a la gran Mercedes Sosa que está en el cielo", dijo el artista al recibir el segundo de los galardones.

El cantante argentino Milo J obtuvo cuatro de los seis premios a los que estaba nominado. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/DANNY GREATHOUSE)

Aunque no obtuvo más que un galardón, la mexicana Camila Fernández fue, sin duda protagonista de uno de los momentos más emotivos. La cantante de 28 años, embarazada de su segundo hijo, lloró al recibir el que es su primer premio de esta naturaleza por su álbum La Fernández.

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, posa con su premio luego de la gala. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/DANNY GREATHOUSE)

El nicaragüense Luis Enrique tuvo tres razones para celebrar: primero el premio que obtuvo por Mejor canción tropical por Nombre y Apellido, junto a De La Ghetto; luego el haber participado en el tributo a Willie Colón, y también el haber podido pararse en el escenario, luego de haber estado varias semanas afectado por un intenso dolor que amenazó su participación en la gala.

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Entre los ganadores también figuró la colombiana Karol G, quien recibió por tercera ocasión el premio al mejor álbum de música urbana, esta vez por Tropicoqueta.“Yo voy a ser súper honesta porque he estado, gracias a Dios, por aquí un par de veces, pero haber hecho Tropicoqueta significó un montón de cosas para mí que mucha gente ni se imagina”, declaró la estrella colombiana.

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios:

Álbum del año:

Lux (Complete Works), de Rosalía

Grabación del año:

Niño, de Milo J

Canción del año:

La Perla, de Rosalía

Mejor artista nuevo:

Aria Vega

Mejor álbum contemporáneo de pop:

¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana:

Tropicoqueta' de Karol G

Mejor álbum de rock:

Shine, de Fito Paez

Mejor álbum cantautor:

Taracá, de Jorge Drexler

Mejor álbum de música alternativa:

LUX (Complete Works)', de Rosalía

Mejor canción de tropical:

Nombre y Apellido, de Luis Enrique y De La Ghetto

Relidad-Es, de Grupo Niche

Mejor álbum de música ranchera:

Camila Fernández por La Fernández

Mejor canción de pop:

La Perla, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Mejor canción urbana:

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, de Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor canción de rock:

Ego, de The Warning

Productor del Año:

Edgar Barrera

Compositor del Año:

Sara Schell

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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