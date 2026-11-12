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Daddy Yankee recibe el premio Persona del Año de los Latin Grammy como “un logro de toda una cultura”

Al puertorriqueño se le reconoce por sus aportes a la música y sus esfuerzos humanitarios.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee es honrado por sus contribuciones a la música latina y sus esfuerzos humanitarios. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee recibió el reconocimiento como Persona del Año, que anualmente entrega el Latin Grammy, durante una ceremonia en la que señaló, según lo reporta la agencia EFE, que para él no representa únicamente un logro personal, sino la reivindicación de toda una cultura y de los artistas que impulsaron el reguetón desde sus orígenes, cuando el género todavía enfrentaba prejuicios y era asociado con la criminalidad.

El intérprete de Gasolina es el primer artista del género urbano reconocido por la Academia Latina de la Grabación. Anteriormente han recibido esta distinción personalidades como Raphael, Shakira o Rubén Blades.

El también compositor quiso honrar a DJ, bailarines y al público que hizo popular esa música y que la siguió cuando el género aún era menospreciado.

"En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación", añadió.

Reinvención

Aunque el cantante defendió al género, tal como nació en los años 90, para nadie es un secreto que el homenaje coincide con una nueva etapa musical para el puertorriqueño. Acaba de lanzar su producción La Postal y su próxima participación en el festival Coachella, en el que figura como uno de los cabezas de cartel.

"Estar en Coachella, traer las raíces del reguetón... La gente va a esperar un gran espectáculo. Vamos a tener una buena vibra", adelantó sobre su presentación, de la que dijo que el público puede esperar "de todo".

Durante la ceremonia los asistentes pudieron ver retratadas tres décadas de carrera de Daddy Yankee. En lo recorrido se pudo apreciar que ha habido diversidad de géneros y versiones de sus éxitos, como una interpretación reggae de La despedida; una versión más clásica de Gasolina o una adaptación a salsa de I Like It Like That y ¿Qué tengo que hacer?, según lo descrito por EFE.

Oscar D' León, Tito Nieves y Nathy Peluso se presentan durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación de la Semana del Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 11 de noviembre de 2026, en la que fue homenajeado Daddy Yankee .(Foto Prensa Libre EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Yankee estuvo acompañado por artistas que, según afirmó han sido sus ídolos. Entre ellos figuraron los integrantes de la agrupación de hip hop Sugarhill Gang, que cantaron Rapper’s Delight, o el salsero Óscar de León, quien cantó Despacito junto a Nathy Peluso.

La gala reunió a músicos de distintas generaciones y géneros que se dieron cita para rendir tributo al también llamado El jefe.

Entre los representantes de la vieja escuela estuvieron Jowell y Randy, quienes han colaborado con el puertorriqueño y reconocieron su influencia en la evolución del género.

El dúo cubano Gente de Zona, el cantante puertorriqueño Pedro Capó también participaron en la gala y elogiaron al artista.

El cantante puertorriqueño Pedro Capó, por su parte, describió a su colega como "un tipo limpio, genuino y auténtico". Lenny Tavárez externó que este homenaje representa un avance para un género que históricamente ha enfrentado críticas y marginación.

Daddy Yankee agradeció a los DJ, a los locutores, a los músicos y al público por su apoyo al reguetón. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Artistas de la industria también subrayaron la influencia de Daddy Yankee. El español Pablo Alborán reconoció que 'Ella me levantó' fue el primer tema de reguetón que escuchó y recordó cómo pasó gran parte de su adolescencia bailando este ritmo en las discotecas.

También la cantante mexicana Natalia Jiménez, amiga del homenajeado, destacó tanto su trayectoria como sus cualidades personales.

"Él es una gran persona, se merece todo lo que tiene. Es un tipo excelente. Yo lo quiero mucho y estoy muy contenta de estar aquí honrándolo esta noche", aseguró.