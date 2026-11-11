Julia Vela: “La danza nació conmigo”

La historia cultural de Guatemala tiene en Julia Vela Leal un ejemplo de talento y valentía que se han visto reflejados en cada paso que ha dado en el ámbito de las artes y el fomento de la identidad.

Su padre fue el periodista y escritor David Vela y su madre, la poeta Margarita Leal Rubio, pero, ¿quién influyó más en usted?

Durante mi niñez, quien tuvo la mayor influencia fue mi abuelo, don José Miguel Leal Asturias. Era pintor y escultor premiado. Hablaba cinco idiomas. Fue gerente de banco. Estaba entre las matemáticas, la escultura, la pintura y, por último, se dedicó a la agricultura. Dejó todo en la capital y se fue a una finca.

Mi madre era poetisa, estudiosa de religiones. Con mi hermano Manuel José Arce Leal trabajamos muchas cosas. Él me hacía los libretos, yo participaba; hasta me hizo trabajar de actriz, cuando hicimos Sebastián sale de compras, en la Universidad Popular. Mi papá siempre me quiso mucho. Cuando yo ya era grande, me pedía que yo le sirviera de piloto. Íbamos juntos a muchos lados. Me gocé estar con él, por su entusiasmo y buen humor.

¿Cómo empezó su carrera como bailarina?

La danza nació conmigo; yo creo que lo traía. Muy pequeña me subía al techo de la casa, miraba al cielo y jugaba con las nubes y las estrellas. A los 8 años montaba danzas para las clausuras en el colegio Santa Rosa. Después estudié con Marcelle Bonge de Devaux. Luego ella dirigió la Escuela de Danza, donde estudié con grandes maestros. Fui la primera coreógrafa que antes de los 20 años montó dos danzas: La duda, con música de Béla Bartók, y Paso a dos, con música de Juan Sebastián Bach.



Usted también se formó en Cuba. ¿Cómo fue ese proceso?

La bailarina cubana Alicia Alonso reclutó bailarines para formar el Ballet de Cuba. Seis bailarines de Guatemala audicionamos. Fuimos y regresamos. Leyendo una revista Bohemia, miramos un artículo que decía: “Bailarinas que han ganado las audiciones para formar el Ballet de Cuba”. Nos fuimos de regreso.

¿Cómo es su historia con la danza moderna?

Empecé con Ramiro Guerra. Me entusiasmé porque sentía más libertad. Con la ayuda de la embajada de los Estados Unidos me fui y tomé cursos en escuelas como Juilliard School of Dance, Merce Cunningham, Martha Graham, Lucas Hoving y José Limón.

Tuve apoyo de otras embajadas. El modernismo nace en el mundo a principios del siglo pasado. Todos iban ya por la danza moderna y en Guatemala, no.

¿Qué hizo usted para cambiar ese panorama?

Nos dimos a la tarea de formar el grupo de danza moderna. Pero el ministro de Educación de ese entonces nos dijo que él quería algo de folclor. Le dije que lo haríamos. La creación del ballet fue una fuerte batalla. Prácticamente todo el Ballet Guatemala le pedía al ministro que el dinero que iba a destinar para crear esta otra ala se lo diera al Ballet Guatemala y que ellos iban a hacer las dos cosas.

¿Cómo tomó usted la noticia de que debía incorporar el folclor?

Yo tenía 24 años y no había volteado a ver a Guatemala. Mandaron a llamar a Guillermo Keys Arenas, del Ballet de México. Guillermo me dijo: “Me vas a acompañar a Panajachel a ver las ceremonias de Semana Santa”. Ahí estaba yo sentada, enojada… Pero veía a todos los cofrades, las velas, las señoras vestidas divinamente. Me quedé viendo los colores, las velas… Veo de repente los ojos de una niña como de 4 años que me miraba… Ella fue quien encendió la mecha y empecé a ver la belleza del espectáculo muy guatemalteco y que nadie conocía. Me fui a Salamá con los queqchíes a ver; después a Petén, a estudiar sus fiestas criollas, y con los garífunas.

¿Además del Paabanc, cuáles son esas otras danzas emblemáticas de su autoría?

El Paabanc es como un hijo mayor que ya me dijo: “Me voy a vivir solo”. El Paabanc es de la tradición q’eqchi’. Está el Urram, que es de los k’iche’… Boda en San Juan es otro ritual muy bonito. Hay otras danzas como Sal negra. Existe una sal que sacan de las montañas y los volcanes. El compositor —Antonio Marcelino Mendoza Montejo (1936-2016)— hizo un son en marimba. Yo hice la danza.

El Paabanc tuvo un recorrido muy interesante, tengo entendido que no debutó en Guatemala, ¿cuéntenos dónde fue ese estreno?Se estrenó en el FestiDanza 72, en Arequipa, Perú. La presentación fue en agosto de ese año, en el coliseo de Arequipa. Ganamos la Usuta de Oro y gustó tanto que nos pidieron que realizáramos otras tres funciones en Lima. Luego nos presentamos en Panamá. Después actuamos en el Primer Certamen Internacional Cervantino, en Guanajuato, México, y en otras ciudades de ese país. Fue hasta el 16 de noviembre de 1972 que se presentó por primera vez en Guatemala, en el V Festival de Cultura, en Antigua Guatemala.

¿Cuáles fueron los grupos de danza que fundó?

Creé el grupo Danza Moderna, que después se llamó Ballet Moderno y Folklórico; el Ballet Folclórico del Inguat, que también se convirtió en la sección de espectáculos de la institución que tiene una marimba y la exhibición de los vestuarios.

¿Por qué se diversificó su trabajo en otras áreas de la cultura?

Conocí a artistas de música, en danza, en plástica, maravillosos y no tenían cómo desarrollarse. Era necesario crear espacios. En la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con el consejo en pleno, luché para crear el Centro Cultural Universitario. Gané dos espacios.

¿Cómo se gestó la creación del Ministerio de Cultura y Deportes?

Cuando se hizo la inclusión de la sección de Cultura de la Constituyente de 1986, estudiamos todos los artículos. Éramos Delia Quiñónez, Léster Godínez, el abogado Lisandro Godínez y yo. Después se involucraron y apoyaron instituciones del Estado y particulares. Cuando se dio lectura en el Congreso, la aprobaron tal y como la presentamos. Para la creación de cualquier ministerio, no puede ser fundado si no es por el Congreso de la República y a petición del presidente. Deben unirse el poder Ejecutivo y el Legislativo. Existiendo ya la idea de crear el Ministerio de Cultura y basado en la sección de Cultura, Vinicio Cerezo platicó con Óscar Humberto Mejía Víctores para la creación de cuatro ministerios, entre ellos el de Cultura. Después, Vinicio nombró ministro a Elmar René Rojas.

¿Cómo ve el desarrollo de las artes en Guatemala en la actualidad?

En general, veo que hay buenos intérpretes en todas las ramas, pero muy mala organización y poco apoyo para la realización en grande… Yo no veo personas con visión y fuerza al mismo tiempo que peleen por mejorar la situación.

Una de las obras emblemáticas creadas por Julia Vela es la coreografía basada en el Paabanc (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

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En detalle

Nombre completo: Julia Elisa Matilde Vela Leal

Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1940

Principales méritos: Fundadora del Ballet Moderno y Folklórico y del Ballet Folclórico del Inguat; gestora del Centro Cultural Universitario, exdirectora del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y coimpulsora de la creación del Ministerio de Cultura y Deportes. Creadora del Paabanc, del Urram y Bodas de San Juan, entre muchas otras danzas.