Escenario
“La feria llega al Parque Mundo Petapa”: personajes, música, juegos y sorpresas que llegarán al parque de diversiones
Con una agenda llena de actividades, Parque Mundo Petapa anuncia un fin de semana para compartir entre amigos y familia. Conozca las actividades que podrá disfrutar.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada de Guatemala (IRTRA) celebra sus cien millones de visitantes a sus parques de diversión. (Foto: Prensa Libre Esbin García )
Guatemala celebra su tradicional Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción, pero no será el único espacio de diversión. El Parque Mundo Petapa anunció su propia celebración, donde niños y adultos podrán disfrutar de distintas actividades.
Entre juegos mecánicos, piscinas y un pequeño zoológico, el Parque Mundo Petapa del Irtra celebrará su tradicional feria, en la que combinará música, personajes y gastronomía.
“Prepárate para un fin de semana lleno de diversión, tradición y muchas sorpresas”, dice la invitación del parque para este fin de semana.
Según lo anunciado, los visitantes podrán disfrutar de marimba, comida típica, juegos de arcada, personajes de leyendas y otras sorpresas en Plaza Divertida.
Asimismo, en el parque podrán encontrar sus llamativos juegos mecánicos, como El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte, entre otros.
Fecha
15 y 16 de agosto del 2026
Horario
- Sábado: de 9 a 17 horas
- Domingo: de 9 a 18 horas
Lugar
Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, ubicado en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Guatemala
Entrada
- Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
- Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
- Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)
- Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)
Juegos
- Brazalete para uso ilimitado de juegos electromecánicos: Q60 (uso personal)
- Pasaporte para 12 juegos electromecánicos: Q60 (para compartir)
- Juegos de arcada: Q10
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