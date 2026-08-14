“La feria llega al Parque Mundo Petapa”: personajes, música, juegos y sorpresas que llegarán al parque de diversiones

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“La feria llega al Parque Mundo Petapa”: personajes, música, juegos y sorpresas que llegarán al parque de diversiones

Con una agenda llena de actividades, Parque Mundo Petapa anuncia un fin de semana para compartir entre amigos y familia. Conozca las actividades que podrá disfrutar.

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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada de Guatemala (IRTRA) celebra sus cien millones de visitantes a sus parques de diversión. La familia beneficiada fue premiada y fue parte de un desfile que recorrió por las instalaciones del parque Mundo Petapa. Fotografía Esbin Garcia 27-04-25

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada de Guatemala (IRTRA) celebra sus cien millones de visitantes a sus parques de diversión. (Foto: Prensa Libre Esbin García )

Guatemala celebra su tradicional Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción, pero no será el único espacio de diversión. El Parque Mundo Petapa anunció su propia celebración, donde niños y adultos podrán disfrutar de distintas actividades.

Entre juegos mecánicos, piscinas y un pequeño zoológico, el Parque Mundo Petapa del Irtra celebrará su tradicional feria, en la que combinará música, personajes y gastronomía.

“Prepárate para un fin de semana lleno de diversión, tradición y muchas sorpresas”, dice la invitación del parque para este fin de semana.

Según lo anunciado, los visitantes podrán disfrutar de marimba, comida típica, juegos de arcada, personajes de leyendas y otras sorpresas en Plaza Divertida.

Asimismo, en el parque podrán encontrar sus llamativos juegos mecánicos, como El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte, entre otros.

Fecha

15 y 16 de agosto del 2026

Horario

  • Sábado: de 9 a 17 horas
  • Domingo: de 9 a 18 horas

Lugar

Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, ubicado en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Guatemala

Entrada

  • Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
  • Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
  • Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)
  • Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Juegos

  • Brazalete para uso ilimitado de juegos electromecánicos: Q60 (uso personal)
  • Pasaporte para 12 juegos electromecánicos: Q60 (para compartir)
  • Juegos de arcada: Q10

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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