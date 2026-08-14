“La feria llega al Parque Mundo Petapa”: personajes, música, juegos y sorpresas que llegarán al parque de diversiones

Guatemala celebra su tradicional Feria de Jocotenango en honor a la Virgen de la Asunción, pero no será el único espacio de diversión. El Parque Mundo Petapa anunció su propia celebración, donde niños y adultos podrán disfrutar de distintas actividades.

Entre juegos mecánicos, piscinas y un pequeño zoológico, el Parque Mundo Petapa del Irtra celebrará su tradicional feria, en la que combinará música, personajes y gastronomía.

“Prepárate para un fin de semana lleno de diversión, tradición y muchas sorpresas”, dice la invitación del parque para este fin de semana.

Según lo anunciado, los visitantes podrán disfrutar de marimba, comida típica, juegos de arcada, personajes de leyendas y otras sorpresas en Plaza Divertida.

Asimismo, en el parque podrán encontrar sus llamativos juegos mecánicos, como El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte, entre otros.

Fecha

15 y 16 de agosto del 2026

Horario

Sábado: de 9 a 17 horas

Domingo: de 9 a 18 horas

Lugar

Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, ubicado en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Guatemala

Entrada

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Juegos

Brazalete para uso ilimitado de juegos electromecánicos: Q60 (uso personal)

Pasaporte para 12 juegos electromecánicos: Q60 (para compartir)

Juegos de arcada: Q10

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