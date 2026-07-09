La Noche de la Fuerza: Filgua celebra con actividades temáticas el universo literario de Star Wars

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) se ha convertido en uno de los principales espacios para celebrar la literatura, donde autores, lectores y casas editoriales se reúnen para incentivar la lectura y rendir homenaje a las sagas que han atraído a generaciones de lectores.

Una de las actividades que destaca entre las 800 programadas para la XXII edición de Filgua es, sin duda, la Noche de la Fuerza, dedicada a la saga de Star Wars, que ha cautivado no solo a lectores, sino también a los aficionados a sus películas.

Este espacio reúne a niños, adolescentes y adultos que han crecido con la historia de Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo, quienes luchan contra las fuerzas de la oscuridad, encabezadas por Darth Vader.

Personajes como Chewbacca, que se han convertido en íconos de esta saga, también formarán parte de esta actividad. Según Filgua, todos están invitados a asistir disfrazados de sus personajes favoritos para disfrutar y explorar este universo.

Esta celebración forma parte de las diversas noches temáticas que Filgua ha preparado para la edición del 2026. Estos son los datos que debe conocer.

Fecha

Jueves 9 de julio del 2026

Hora

A partir de las 18 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También se venderán en la entrada de Filgua.

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