La pieza teatral “La gata sobre el tejado caliente” llega a la UP

La sala Manuel Galich de la Universidad Popular de Guatemala abre sus puertas a una de las obras más famosas del teatro internacional: La gata sobre el tejado caliente, del estadounidense Tenesse Williams. La pieza teatral, que fue galardonada con el premio Pulitzer de drama en 1955, será representada por Contraluz producciones, una compañía fundada por Ari Ochoa, Ana Palacios y Carlos Osorio, estudiantes del Diplomado en Arte Dramático de la Universidad Popular.

La dirección estará a cargo de Fernando Juárez, uno de los más experimentados hacedores de teatro en el país, que cuenta con una trayectoria de 36 años en actuación, dirección teatral e interpretación de danzas contemporáneas y folclóricas. Esto último como director del Ballet Moderno y Folklórico.

Los actores que intervendrán en la puesta en escena son Paty Palacios, Ary Ochoa, Carlos Osorio, Doris Marroquín, Armando Bran y Mónica Letrán.

Un drama familiar

La pieza teatral que ha mantenido su vigencia a través de las décadas, presenta a la familia Pollitt, que en medio de una reunión familiar que tiene como objetivo celebrar el cumpleaños del patriarca, se desvelarán algunos secretos que ponen a temblar a todos.

El abuelo que sufre de una enfermedad de la que supuestamente se había curado, enfrenta la realidad junto a su esposa. Entre los hijos, Maggie y Brick revelan los conflictos que atraviesa su matrimonio, mientras Gooper y Edith continúan con el plan de engañar al abuelo, para asegurar su herencia.

Fechas

15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre

Horarios

19:30 horas

Lugar

Teatro Manuel Galich, Universidad Popular 10a calle 10-32 zona 1

Admisión

Q75 preventa y Q80 en la taquilla

Redes sociales

@contraluzproduccionesgt en Instgram, X y Facebook

Ubicación

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