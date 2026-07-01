“La vida sigue”: el actor Danny Glover revela que padece alzheimer y cuenta cómo enfrenta la enfermedad

El actor estadounidense Danny Glover hizo público que padece alzheimer y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People, en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

“Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue”, aseguró Glover.

El actor, que cumplirá 80 años el 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista “alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas”, según la propia publicación, y confirmó lo que su hija Clarisa asegura: “Creo que a veces está consciente y otras no”.

Glover reveló el 30 de junio que padecía la enfermedad en Today, de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

En una entrevista con Lester Holt, Glover añadió: “Puedo vivir con ello, en cierto sentido. Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”, según cita el sitio IMDb.

Tras saltar a la fama por El color púrpura, Glover consolidó su popularidad en Arma Mortal, junto a Mel Gibson.

Legendary actor Danny Glover reveals in a Today exclusive interview that he has been living with Alzheimer’s disease for multiple years. https://t.co/ZGCf7dD9jN — NBC News (@NBCNews) July 1, 2026

El propio actor asegura que trabajar con Gibson “fue genial”. También dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey y aseguró que, con sus películas, había tenido “la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz”.

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Glover. Llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt y, en la entrevista con People, relata algunas de sus vivencias.

“Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando”, explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987. “(La esposa de Mandela) Winnie se acercó y Mandela dijo: ‘Winnie, ahí está tu otro marido’. Fue gracioso”.

Glover recibió un Óscar honorífico en el 2022 y, poco después, le diagnosticaron alzheimer, dijo Holt. Desde entonces, sus movimientos, su discurso y su memoria han experimentado un deterioro progresivo.

Danny Glover Opens Up About Living with Alzheimer's Disease at 79: 'I Want to Say, Your Life Continues' (Exclusive) https://t.co/SrRDnqjugn — People (@people) July 1, 2026

A pesar del diagnóstico, el actor se mantiene activo y asiste a eventos y actividades en San Francisco, su ciudad natal.

De acuerdo con Glover, su familia es su principal sostén.

“Absolutamente. Me respaldan”, afirmó.

Su último trabajo como actor fue interpretar a Santa Claus en la película para televisión del 2023 The Naughty Nine y en las películas independientes del 2022 American Dreamer y Press Play.

Mandisa Glover, hija del actor, explicó a People las razones para revelar el diagnóstico.

“Creo que es muy importante para él tener control sobre su propia narrativa, sobre la historia de su vida. El momento es ahora. ¿Qué mejor momento que este para que hable por sí mismo?”, declaró.

La Asociación del Alzheimer señala que mantenerse físicamente activo, controlar la presión arterial y el sueño, así como mantener vínculos sociales, puede incidir en el curso de la enfermedad.

Además, advierte que el deterioro cognitivo puede comenzar hasta 15 años antes de un diagnóstico formal de demencia.