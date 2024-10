Las drogas que “Diddy” Combs forzaba portar a los empleados durante sus fiestas

La situación legal del rapero Sean "Diddy" Combs atraviesa por un gran escándalo, debido a que el jurado federal le acusó de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución, en donde se declaró no culpable de todos los cargos.

Las autoridades se han centrado en las denominadas fiestas "Freak Offs", que se describen como actuaciones sexuales altamente organizadas que tenían presuntos trabajadores sexuales, tanto hombres y mujeres forzadas a participar.

Según las acusaciones, estos eventos había uso intensivo de narcóticos que podían extenderse durante días.

Una de estas drogas llamada "cocaína rosa" está en el centro de acusaciones contra "Puff Daddy", la droga contiene una mezcla de metanfetamina, ketamina y MDMA, también incluye un psicodélico utilizado para tratar la disfunción sexual conocido como 2-CB, según el Centro Nacional de Control de Envenenamiento.

Según los documentos judiciales, los empleados de "Diddy", desde el mayordomo hasta los trabajadores de limpieza, eran obligados a llevar bolsos conteniendo cocaína rosa, cocaína, GHB, éxtasis, gomitas de marihuana y tusi.

Esta demanda llega por parte de Kristina Khorram, ex jefa de personal de Combs, era la responsable de exigir que las drogas favoritas del productor musical estuvieran listas cuando se solicitaran.

Diddy’s chief of staff who organized “freakoff” parties, Kristina Khorram, dubbed his “Ghislane Maxwell” in lawsuit. Follow: @AFpost pic.twitter.com/0ovOXKgMTD

En febrero Rodney Lil Rod Jones, productor y ex videógrafo de Combs, acusó al rapero de acoso sexual.

Jones afirma haber visto cómo se distribuían las drogas a "Diddy" y a sus invitados en los lugares donde se hacían sus reuniones; yates, residencias en Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Rodney añade en su demanda a Yung Miami, que tuvo una relación con "Puff Daddy" desde 2021 a 2024, le acusa de llevar cocaína rosa a Combs y ejercer como trabajadora sexual, a lo que ella negó en abril de 2024.

Diddy is being sued by producer Rodney "Lil Rod" Jones for sexual assault, harassment and not being paid for his work on Diddy's The Love Album, Rolling Stone reports. pic.twitter.com/g376datqXS