“Lo dije por 10 años”: 50 Cent insiste que tuvo razón con las críticas a “Diddy” Combs

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, está imputado en un tribunal federal de Nueva York de tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, de los que se declaró no culpable.

Combs se enfrenta a 120 denuncias en las que ha sido acusado de agresión sexual contra hombres, mujeres e incluso contra un menor.

El rapero 50 Cent ha sostenido una disputa con Combs después del lanzamiento del diss track The Bomb, en el 2016, material en el cual acusó a "Diddy" de haber tenido alguna implicación con el asesinato de The Notorius B.I.G en 1997.

Desde ese entonces, ambos han estado en disputa, incluso llegaron a representar marcas rivales de vodka.

Las críticas de 50 Cent a "Diddy" Combs

En una entrevista para People, Curtis Jackson (Nombre verdadero de 50 Cent), habló sobre los comportamientos de "Diddy", antes de haberse conocido lo que realizaba en sus fiestas.

Al hablar sobre cómo se burlaba de la vida de Combs durante los escenarios y en redes sociales sobre los últimos problemas legales del artista: “Parece que estoy haciendo cosas escandalosas, pero no lo he hecho. Solo que estoy diciendo lo que he estado diciendo durante 10 años”, dijo 50 Cent.

Luego de que "Diddy" fuera arrestado, se anunció que la productora de 50 Cent, G-Unit & Television, se enfocará en un documental sobre las acusaciones en contra de Combs en Netflix.

El documental se titulará: Diddy Do It?; "Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora" dijo Curtis y Alexandria Stapleton, la directora del documental.