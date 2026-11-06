Las obras de Miguel Ángel Asturias que marcaron su legado literario

Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. La Academia Sueca lo distinguió “por su vívida obra literaria, profundamente arraigada en los rasgos y tradiciones nacionales de los pueblos indígenas de América Latina”.

Entre novelas, poemas, cuentos, ensayos y obras de teatro, el escritor guatemalteco aborda la realidad política y social desde diferentes perspectivas, con especial atención a su país y a la cultura maya.

Aunque El Señor Presidente, Hombres de maíz, Mulata de tal, Leyendas de Guatemala, Viernes de Dolores y El hombre que lo tenía todo, todo son algunas de sus obras más famosas, su legado incluye al menos 45 libros publicados.

A continuación, conozca casi una veintena de las obras que forman parte del legado literario que Miguel Ángel Asturias dejó en Guatemala y el mundo.

Leyendas de Guatemala (1930)

Fue su primer gran éxito literario. Con la dedicatoria "A mi madre, que me contaba cuentos", Asturias abre con sutileza la puerta a un mundo donde todo puede cambiar. Sus personajes asumen papeles distintos de los habituales en el imaginario popular, sin dejar de ser ellos mismos.

Sonetos (1936)

Libro de poemas publicado en Guatemala en el que demuestra su dominio de la poesía clásica. Aborda el amor, la soledad, la nostalgia por la tierra natal y la melancolía del ser humano ante el tiempo y el espacio.

El Señor Presidente (1946)

Su obra más famosa sobre las dictaduras en Latinoamérica está inspirada en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. El relato constituye un descenso a los infiernos: reconstruye una atmósfera de pesadilla marcada por el ejercicio ilícito del poder y la omnipresencia de la tortura y el miedo.

Hombres de maíz (1949)

Una incisiva denuncia de los efectos devastadores del capitalismo y las grandes empresas internacionales sobre la vida de los campesinos guatemaltecos. La obra retrata el deterioro de sus costumbres y creencias ancestrales, así como la despersonalización y la inseguridad que padecen.

Portadas de F&G Editores, la Real Academia Española y Editorial Losada. (Foto Prensa Libre: cortesía de las editoriales)

Sien de Alondra (1949)

Colección que reúne algunos de sus mejores poemas, escritos a lo largo de treinta años. Incluye desde versos sencillos sobre su vida personal hasta poemas que expresan el dolor de estar lejos de Guatemala.

Viento fuerte (1950)

Primera parte de su Trilogía Bananera. Denuncia la explotación de las tierras y los trabajadores por parte de las grandes empresas extranjeras en las plantaciones de banano de Centroamérica.

El Papa Verde (1954)

Segunda parte de la Trilogía Bananera. Se centra en el presidente de la compañía bananera, apodado el "Papa Verde", quien manipula a los políticos y despoja a los campesinos de sus tierras.

Soluna (1955)

Un acontecimiento cósmico, un eclipse, incide en el destino de los personajes. La obra explora el tema recurrente de la vida como ilusión y contrasta la vastedad del cosmos con el modesto destino de una pareja.

Portadas de Editorial Argos, F&G Editores y Ediciones Losange. (Foto Prensa Libre: cortesía de las editoriales)

Week-end en Guatemala (1956)

Crónica ficticia de la guerra relámpago que derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz e impuso la dictadura de Carlos Castillo Armas, con la intervención de los consorcios estadounidenses de explotación frutera, a mediados de los años cincuenta en Guatemala. Publicada en 1956, reúne ocho "relatos de la invasión", como el propio autor los definió, unidos por ese acontecimiento central.

Los ojos de los enterrados (1960)

Último libro de la Trilogía Bananera. Narra cómo los trabajadores se organizan en secreto para emprender una gran huelga y derrocar al dictador que los oprime.

El alhajadito (1961)

Un niño emprende una aventura fantástica en un universo poblado por dioses y demonios, donde la superstición y la religión católica se entremezclan con las creencias ancestrales y sus ritos. Los sueños abren puertas para recuperar el pasado y vislumbrar un futuro fabuloso. La naturaleza tropical, a veces amenazante y otras protectora, los símbolos, los presagios y los encantamientos conforman la memoria viva e indómita de su pueblo.

Portadas de F&G Editores. (Foto Prensa Libre: cortesía de la editorial)

Mulata de tal (1963)

La obra entrelaza los conflictos étnicos y sexuales en un lenguaje de tono carnavalesco. Mediante el erotismo grotesco y el juego verbal, cuestiona la aparente solidez de la identidad. La transgresión pasa de la experiencia a la representación simbólica, en un espacio donde el lenguaje transforma los significados y disfraza las ideologías.

Clarivigilia primaveral (1965)

La obra recoge cuanto palpita en Guatemala y evoca la magia que la habita desde tiempos ancestrales. El mito se vuelve realidad y la realidad adquiere una dimensión trascendente en las columnas de humo de copal, el reflejo de los lagos, el estallido de los volcanes activos y el tornasol de montes y llanuras.

El espejo de Lida Sal (1967)

Conjunto de nueve leyendas recreadas y narradas de nuevo. Entre ellas figuran el amor que atormenta a la hermosa Lida Sal; la historia de cómo Juanantes se libró de la Cardenala Cifuentes y de la luz mala; la de Juan Hormiguero y la mujer que se volvió tierra; y la leyenda de la campana difunta.

Latinoamérica y otros ensayos (1968)

Reúne opiniones y reflexiones escritas después de recibir el Premio Nobel de Literatura. Aborda el papel de los escritores y la importancia de valorar con orgullo la mezcla de culturas de Latinoamérica.

Portadas de las editoriales Losada y Piedra Santa. (Foto Prensa Libre: cortesía de las editoriales)

Maladrón (1969)

Ambientada hacia el año 1600, una vez concluida la conquista española de Guatemala, narra la aventura de cinco españoles que se apartan del ejército de soldados castellanos y mercenarios tlaxcaltecas. Su propósito es encontrar el mítico lugar donde los dos océanos se unen bajo tierra, en los Andes Verdes.

Tres de cuatro soles (1971)

Asturias juega con el lenguaje y desarticula el tiempo y el espacio. Lo real se mezcla con la ficción y lo lúdico se entrelaza con lo poético, a la usanza de los poetas mayas. Este universo nace de un hecho que el autor vivió en su juventud: el terremoto del 25 de diciembre de 1917, que afectó profundamente a la población guatemalteca y aceleró el fin de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera.

Viernes de Dolores (1972)

La vida que llora a la muerte en los bares cercanos al Cementerio General es el punto de partida de esta novela de estructura en espiral. El Viernes de Dolores y la relación entre Tantanis y Ana Julia sirven a Asturias para explorar el afán de alcanzar y conservar el poder y para denunciar a quienes abusan de él en todos los estratos y espacios sociales. Así, retrata el alma de esta sociedad.

El hombre que lo tenía todo, todo (1973)

Novela alucinante, imaginativa y profunda sobre un hombre que lo tenía todo, todo, todo. Con dos grandes imanes escondidos en la espalda, con los que respiraba, era capaz de atraer todo el oro del mundo. Su historia invita a reflexionar sobre la riqueza, el poder, la muerte y el amor.