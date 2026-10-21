Los barriletes también se elevan en Mixco

Los barriletes, tanto los gigantes que se exhiben, como los de distintos tamaños que vuelan, adquieren un significado especial durante el 1 de noviembre. De acuerdo con la tradición oral de muchos pueblos de Guatemala, estos papalotes pueden ser mensajeros que ese día en particular establezcan conexiones y envíen mensajes a quienes ya han partido a la eternidad.

Además, quienes no participan de estas creencias tienen la oportunidad de apreciar las variadas figuras, colores y experimentar el placer de disfrutar de este arte efímero, que se realiza en equipo.

Aunque los festivales de barriletes que han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional se ubican en el vecino departamento de Sacatepéquez, los vecinos de Mixco y otros municipios aledaños tienen la oportunidad de disfrutar en familia de la tradición, gracias al festival de barriletes que desde hace 14 años se celebra en esa localidad.

Una de las ventajas que ofrece este festival, es que puede disfrutarse, incluso luego de haber asistido a los de Sacatepéquez ya que comienza a las 14:00 horas.

Entre las actividades paralelas que se ofrecen se encuentran música, concursos y ventas de comidas.

Fecha

1 de noviembre

Hora

14 horas

Lugar

Campo Las Vacas, carretera vieja a Antigua (Fábrica La Luz), Mixco

Admisión

Libre

Redes sociales

Facebook: Barriletes de Mixco/Oficial

Ubicación

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