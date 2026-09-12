Maestro Shifu en Guatemala: streamer se asombra al ver al volcán de Fuego y también cuenta el accidente de tránsito que tuvo en el país

El streamer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales y en el mundo del streaming como Maestro Shifu, está de visita en Guatemala para escalar el volcán Acatenango y ver una explosión del volcán de Fuego.

Días atrás, el creador de contenido informó que vendría a Guatemala. A través de Instagram comentó que, pese a que le habían informado sobre bloqueos en las carreteras, mantendría sus planes de visitar el país.

“Vamos a ir a Guatemala, señores, y vamos a tratar de tener una gran experiencia”, dijo. Horas después, compartió su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fue recibido por algunos de sus seguidores, quienes coreaban: “Shifu, Shifu, Shifu”.

Posteriormente, publicó otro video en el que mostró su visita a Pollo Campero, uno de los destinos de comida recomendados entre creadores de contenido, donde también estuvo rodeado de seguidores.

“Para la gente de Guatemala, chat, qué lindos son. Qué buen recibimiento nos dieron. Los amo mucho. Gracias por acompañarnos”, dijo el creador de contenido en otro video.

El percance de Maestro Shifu en la ruta Interamericana

El recorrido de Maestro Shifu por Guatemala tuvo un contratiempo el 11 de septiembre, cuando sufrió un percance mientras viajaba por la ruta Interamericana durante su viaje a la Antigua Guatemala. En varios videos mostró el momento en que un bus extraurbano se acercó al vehículo en el que viajaba y posteriormente lo golpeó en uno de sus costados.

Durante el incidente, Adriano Zendejas reprochó al conductor que previamente había estado cerca de chocar con una motocicleta en la que viajaba un menor de edad como acompañante lo que llevaría a una discusión.

En otro de los videos se observa parte de la discusión con el piloto y el ayudante del bus extraurbano. Según lo mostrado por el streamer, durante el altercado también se produjo una discusión en la que un menor de edad habría sido amenazado con un tubo.

Según los videos publicados, Zendejas pidió a su equipo que se comunicara con las autoridades policiales luego de que el percance escalara a un altercado con el conductor del bus extraurbano.

Asimismo, en las imágenes se observa la intervención de un hombre señalado como supuesto abogado de la unidad. De acuerdo con los videos del creador de contenido, durante la discusión le solicitaron una licencia o permiso para realizar transmisiones en el país, requisito que señaló como fuera de la ley.

El viaje de Maestro Shifu al volcán de Fuego

Durante la madrugada de este 12 de septiembre, Adriano Zendejas compartió parte de su experiencia durante el ascenso al volcán Acatenango, desde donde disfrutó de las vistas del amanecer.

Durante el recorrido, el grupo señaló que temía no encontrar el cielo despejado. Sin embargo, las condiciones mejoraron durante el descenso. Mientras grababan, también lograron observar una explosión volcánica.

“Tuvimos casi seis horas de camino, corrimos para poder presenciar esta belleza, Dios nos dio esta belleza, esta oportunidad y lo único que voy a decir y le voy a pedirle a la gente: a veces nos molestamos mucho, hay muchos problemas en los países y hay muchos problemas políticos, pero creo que antes que nos cambie la política tenemos que esperar cambiar nosotros”, expresó.

El mensaje surgió después de que, durante su ascenso al volcán, vio basura regada en el camino. El creador de contenido lamentó esta situación y pidió a sus seguidores tener conciencia sobre el cuidado de estos espacios.