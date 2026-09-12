¿Lady Gaga se convirtió en mamá? Esto se sabe de su aparición con Michael Polansky y un bebé recién nacido

Uno de los deseos que Lady Gaga ha expresado en repetidas ocasiones es convertirse en madre. En el 2025, durante su participación en The Late Show With Stephen Colbert, comentó: “Lo que realmente quiero es ser madre. Ese será mi próximo papel protagonista, espero”.

El interés volvió a surgir luego de que la cantante y actriz Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, fuera fotografiada mientras cargaba a un bebé recién nacido, lo que generó especulaciones en redes sociales.

Page Six fue uno de los medios que informó que la intérprete de Abracadabra habría tenido un hijo con su prometido, el empresario Michael Polansky. Según el medio, esa sería la razón por la que Lady Gaga se alejó del foco público después de su participación en el Mayhem Ball en abril pasado.

La información cobró fuerza después de que el medio fotografiara a Polansky junto a Gaga en el norte de California. En ese momento, la intérprete de Poker Face sostenía a un bebé recién nacido en un portabebés y le sujetaba la cabeza con una mano.

La aparición de Gaga se produce después de varios acontecimientos en su carrera durante los últimos meses. La artista participó en El diablo viste a la moda 2, se presentó en los Grammy del 2026, donde interpretó Abracadabra, y lanzó su disco Mayhem en marzo del 2025.

Por su parte, People señaló que “Lady Gaga y Michael Polansky están radiantes de felicidad como padres”. Según la revista, una fuente aseguró que “ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres”.

La fuente también indicó a People que Gaga y Polansky se tomaron un tiempo fuera de sus compromisos laborales para compartir con el bebé.

Tanto Page Six como People informaron que Gaga y Polansky habían dado la bienvenida a un hijo semanas atrás, aunque no precisaron la fecha de nacimiento, el sexo del bebé ni otros detalles sobre su llegada.

¡LADY GAGA DESAPARECIÓ Y APARECIÓ CON UN BEBÉ YA NACIDO, GENTE!



Lady Gaga ocultó durante 9 meses el embarazo de su primer hijo, fruto de su relación con Michael Polansky. pic.twitter.com/VmI5igO55S — Indie 505 (@Indie5051) September 12, 2026

La pareja fue fotografiada el 11 de septiembre junto al bebé. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que sean los padres. Medios internacionales señalan que solicitaron declaraciones sobre la aparición de la pareja con el recién nacido, pero no obtuvieron respuesta.

Hasta el momento, tampoco han circulado públicamente fotografías o videos en los que se observe embarazada a la intérprete de Die With a Smile.

En cuanto a su relación, Gaga comenzó a salir con Polansky en el 2019 y la pareja se comprometió en el 2024.