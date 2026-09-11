American Horror Story regresa con su temporada 13: fecha de estreno, elenco, personajes que vuelven y dónde verla

“Es temporada de caza de brujas”, dice la premisa que anuncia la llegada de la decimotercera temporada de la serie antológica American Horror Story, que girará en torno a los presagios relacionados con el número 13.

La serie, producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, traerá de vuelta a personajes de diversas temporadas para llevar nuevamente al público al misterio y al terror.

Para esta nueva entrega, la producción contaráá nuevamente con Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson y Emma Roberts y se presentará bajo el nombre de 13, el mismo número de episodios que tendrá la temporada. Según destaca The Hollywood Reporter, con esta entrega Murphy le hará “justicia al número más temido por todos”.

La serie comenzó en el 2011 y ha acumulado más de 100 nominaciones a los Emmy. Con la nueva temporada, American Horror Story busca continuar “construyendo sobre el legado de décadas de la antología, que ha sido transmitida durante más de 700 millones de horas en todo el mundo”, según destaca FX.

“Enciendan sus velas, dibujen sus pentagramas y prepárense para una sorpresa suprema”, dice la invitación de FX. La nueva entrega hará guiños a temporadas anteriores y se presentará como un tributo a sus seguidores.

American Horror Story 13 llegará el jueves 24 de septiembre a través de Disney+ para América Latina y de FX en Estados Unidos. The Hollywood Reporter destaca que durante la primera y segunda semana de estreno se presentarán tres episodios cada jueves; de la tercera a la quinta semana se estrenarán dos episodios y, en la sexta semana, el 29 de octubre, se emitirá el episodio final.

Se sabe que en esta nueva temporada los personajes se enfrentarán a un mal mayor, por lo que regresarán varios de ellos. Sin embargo, la producción no ha revelado muchos detalles. En el tráiler se escucha decir a James Patrick March: “Entra. Es temporada de caza de brujas”, por lo que la historia podría relacionarse con temporadas como Asamblea de brujas, Culto entre otras.

Además, se observa a Madison Montgomery preguntarle a Cordelia Foxx: “¿Qué presientes?”, a lo que ella responde: “Un presagio de nuestra perdición. Tanta muerte aterradora y vengativa. Algo maligno se acerca”. De esta manera, la serie se adentra en un nuevo misterio relacionado con los presagios del número 13.

Elenco

La temporada 13 combina elementos de entregas anteriores, según mencionó Murphy a Entertainment Tonight. Lo revelado por The Hollywood Reporter destaca que Sarah Paulson interpreta al menos a seis personajes; Jessica Lange, a cuatro, y Evan Peters, a cinco para esta temporada.