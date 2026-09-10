Premios Billboard de la Música Latina: Peso Pluma lidera lista de finalistas y Ricardo Arjona compite por Gira del Año

Con 47 categorías que abarcan diversos géneros de la música latina, llegará una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina. En el 2026, Peso Pluma lidera la lista de finalistas con 17 menciones.

Conocido por temas como La Patrulla, Tommy & Pamela y Ella baila sola, el cantante mexicano se ha convertido en una de las figuras destacadas de la industria de la música latina, lo que lo lleva a encabezar la lista de finalistas de esta edición.

Una de las categorías más destacadas es Artista del Año, en la que Peso Pluma compite con Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G y Tito Double P. El artista mexicano también figura en otras categorías, como “Top Latin Album” del Año y “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino.

El cantante mexicano también destaca con cuatro canciones que le han valido múltiples menciones en categorías como Global 200 Canción Latina del Año; “Hot Latin Song” Canción del Año; Canción del Año, Streaming; y Canción Regional Mexicana del Año.

La información revelada por Billboard señala que Tito Double P le sigue con 15 menciones y Fuerza Regida, con 12. Entre las mujeres, la colombiana Karol G encabeza la lista con nueve.

Billboard destaca que Bad Bunny figura en siete categorías en esta edición. La premiación se realizará el 22 de octubre.

Otra de las revelaciones fue la inclusión del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona como finalista en la categoría Gira del Año por Lo que el Seco no dijo, que comenzó en octubre pasado en Guatemala y ha recorrido Estados Unidos y Sudamérica. Está a poco de recorrer Centroamérica y México.

Según EFE, esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina estrenará la categoría Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido por el público entre los cinco artistas con más nominaciones de la edición.

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

“Top Latin Album” del Año

Beéle, BORONDO

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Rosalía, LUX

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

*Con información de Billboard