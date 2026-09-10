Una Aventura World Tour: cancelan concierto de Ozuna a dos días de su presentación en Guatemala y esto pasará con las entradas

Con Una Aventura World Tour, un espectáculo que recorre la carrera del artista y se adentra en diferentes etapas de su vida, Ozuna se presentaría en Guatemala. Sin embargo, el concierto fue cancelado a dos días de la fecha establecida.

Guatemala se había incorporado el pasado 10 de julio como uno de los destinos de la gira, pero fue este 10 de septiembre cuando Show Business confirmó la cancelación del concierto.

A dos días del espectáculo, la productora anunció que la decisión se debe a “causas de fuerza mayor, ajenas tanto a las productoras como al artista”.

El cantante era uno de los artistas más esperados de la agenda de presentaciones en Guatemala durante septiembre, luego de que Europa y parte de América Latina disfrutaran de su espectáculo, inspirado en su éxito Una Aventura y que busca mostrar las diferentes etapas de su trayectoria.

A través de un comunicado, la productora lamentó los inconvenientes ocasionados a los seguidores de Ozuna. “Agradecemos la comprensión, paciencia y confianza del público”, resaltó.

En cuanto a las entradas vendidas, Show Business informó que se devolverá a los asistentes el 100% del valor pagado por los boletos para Una Aventura World Tour.

El proceso se llevará a cabo en los próximos días a través de Eticket y el reembolso se efectuará de acuerdo con el método de pago utilizado al comprar las entradas.

Es decir, la boletera hará el reembolso por el mismo método de pago a quienes adquirieron las entradas en su plataforma. Por ello, se recomienda estar atentos al correo electrónico asociado con la compra.

Las personas que compraron sus entradas de manera presencial deberán acudir al establecimiento para solicitar el reembolso y presentar los siguientes requisitos:

La entrada

El comprobante de pago

Un documento de identificación

Show Business pidió utilizar los canales oficiales de Eticket, Show Business, En Vivo Producciones y FTC Live para conocer los detalles del proceso de reembolso. Además, recomendó no atender comunicaciones de personas ajenas a estas entidades.