¿Cuándo saldrán a la venta el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo?

Durante el Apple Event, celebrado el 9 de septiembre, la compañía presentó las innovaciones de sus dispositivos móviles. Entre las principales novedades figuran el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, con mejoras en batería, cámaras y rendimiento.

Los que destacó fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. El modelo tendrá una pantalla desplegable de 19.3 centímetros y estará disponible en los colores blanco estrella y cielo nocturno.

Apple también presentó el Apple Watch Series 12, que incorpora un nuevo sistema de detección de salud, y los AirPods 5, con mejoras en la cancelación activa de ruido.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Entre sus principales características destaca el sistema de cámaras profesionales más avanzado incorporado en un iPhone hasta la fecha. La nueva cámara Fusion Main de 48 MP cuenta con apertura variable y controles Pro que permiten personalizar la experiencia.

Los dispositivos también incorporan mejoras en la duración de la batería y el rendimiento, además de una Dynamic Island más pequeña. El iPhone 18 Pro y Pro Max, estarán disponibles en acabados burdeos, gris glaciar, negro y plata.

Apple destaca que los modelos que funcionan solo con eSIM ofrecen mejoras en la duración de la batería. El iPhone 18 Pro permitirá hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanzará hasta 45 horas.

La preventa del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max comenzará a las 5 horas PT (6 horas de Guatemala) del 12 de septiembre. Los dispositivos estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre en la tienda de Apple.

Precios del iPhone 18 Pro según almacenamiento

256 GB: S$1,199

512 GB: S$1,399

1 TB: S$1,799

2 TB: S$2,399

Precios del iPhone 18 Pro Max según almacenamiento

256 GB: S$1,299

512 GB: S$1,499

1 TB: S$1,899

2 TB: S$2,499

Nuevo iPhone 18 Pro 🔥 pic.twitter.com/r8lY1xeUl7 — Adrián Santos (@techsantos) September 9, 2026

iPhone Duo

Apple también presentó su primer iPhone plegable, el iPhone Duo, con una pantalla de 7.6 pulgadas cuando está abierto y de 5.4 pulgadas cuando permanece cerrado.

“El iPhone Duo está diseñado para durar con un innovador diseño de hardware y una bisagra de precisión que ofrece una sensación suave y satisfactoria en cada uso”, destaca Apple.

Impulsado por el nuevo A20 Pro, el iPhone Duo cuenta con un sistema de gestión térmica con una cámara de vapor de diseño personalizado y una arquitectura de doble batería.

El dispositivo incorpora una cámara principal Fusion de 48 MP, iOS 27 y acceso a Siri AI. Además, según la compañía, ofrece “hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interna, hasta 44 horas con la externa y hasta 24 horas de uso por carga con ambas pantallas en uso simultáneo”.

La tienda oficial de Apple informa que la preventa de este dispositivo comenzará a las 5 horas PT (6 horas de Guatemala) del 16 de octubre y estará disponible a partir del 23 de octubre.

Precios del iPhone Duo según almacenamiento

256 GB: S$1,999

512 GB: S$2,199

1 TB: S$2,599

2 TB: S$3,199

Según la plataforma de Apple, el proceso de preventa estará disponible en 65 países, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.