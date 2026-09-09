Desfile Cívico Escolar del 15 de septiembre: rutas alternas, cierres y horarios del plan de movilidad de Emetra

Guatemala se prepara para conmemorar los 205 años de la firma del Acta de Independencia. Este 15 de septiembre, 130 bandas escolares marcharán por las calles del Centro Histórico durante el Desfile Cívico Escolar.

Al ritmo del bombo, la lira y la trompeta, estudiantes y batonistas conmemorarán aquel 15 de septiembre de 1821 y llevarán música y alegría a los guatemaltecos.

Durante más de dos kilómetros, cientos de estudiantes recorrerán parte de las zonas 1 y 2 de la capital. Debido a la extensión del recorrido, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) estableció un plan de movilidad vial.

Amílcar Montejo, vocero de Emetra, destacó que, como parte de la planificación para mantener el orden y facilitar la movilidad en diferentes rutas de la capital, se establecieron puntos de cierre, horarios y la distribución del personal de tránsito.

Para este 15 de septiembre se dispondrá de aproximadamente 50 agentes peatonales de tránsito y 10 unidades de agentes motorizados, que estarán distribuidos a lo largo del recorrido establecido para el Desfile Cívico Escolar.

Montejo destacó que el control de los agentes abarcará desde la Séptima Avenida y 21 calle, zona 1, hasta el parque Jocotenango, zona 2 de la capital.

Asimismo, indicó que se utilizarán trafitoneles y conos para efectuar los cierres correspondientes en el perímetro de seguridad. Los agentes también contarán con radios de comunicación y utilizarán tecnología, como cámaras instaladas en el sector y drones, para monitorear la movilidad.

Cierres

Amílcar Montejo destacó que, como parte del plan de movilidad, se establecerá un perímetro cerrado para garantizar el paso de las bandas participantes y la seguridad de las personas que acudan a observar el desfile.

Estos son algunos de los puntos de cierre y sectores aledaños que formarán parte del perímetro de seguridad resguardado por los agentes de tránsito durante el desfile:

Municipalidad de Guatemala

Séptima y Sexta avenidas

Palacio Nacional de la Cultura

6.ª calle y 8.ª avenida, zona 1

Quinta, Séptima y Octava avenidas de la zona 2

Calle Martí

El vocero de Emetra informó que los cierres comenzarán a las 5 horas del 15 de septiembre y las vías se habilitarán de manera gradual conforme avance y finalice el desfile.

Rutas alternas

Las personas que deban transitar entre las zonas 1 y 2 de la capital podrán utilizar las siguientes rutas alternas, según indicó Montejo: