Desfile del 15 de septiembre 2026: ¿a qué hora comienza y cuál será el recorrido por los 205 años de independencia?

Las calles de las zonas 1 y 2 de la capital se llenarán de ritmo, alegría y color con el Desfile Cívico Escolar que se realizará este 15 de septiembre, en conmemoración de los 205 años de independencia del país.

Al ritmo de la trompeta, la lira y el redoblante, estudiantes de diversos centros educativos recorrerán más de 2 kilómetros con motivo de la independencia.

Mientras avanzan los preparativos, la Gobernación Departamental de Guatemala informó a Prensa Libre que 130 bandas escolares tomarán las calles y avenidas de la capital. En el recorrido también participará la banda de la Escuela Politécnica.

El punto de partida será la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, donde cada banda comenzará su recorrido hacia la Plaza de la Constitución. Allí se encontrarán con autoridades gubernamentales y luego continuarán hacia la zona 2.

La Gobernación Departamental también informó que las bandas estarán distribuidas en 10 bloques, según el tipo al que pertenezca cada una.

El desfile está previsto para comenzar a las 7.15 horas, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, informó la Gobernación Departamental de Guatemala.

Entre las bandas que recorrerán la capital habrá latin band, marching band, tradicionales y marciales.

¿Cuál será el recorrido del desfile del 15 de septiembre?

Según lo informado hasta ahora por la Gobernación Departamental de Guatemala, el recorrido comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, y llegará hasta el parque Jocotenango. Estos son los puntos clave:

Inicio: Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional

Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional Ruta: el primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle

el primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle Desvío 1: pasará frente a la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el Palacio Nacional de la Cultura

pasará frente a la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el Palacio Nacional de la Cultura Desvío 2: luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2

luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2 Punto final: las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de la capital

las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de la capital Como en años anteriores, otras bandas continuarán por la zona 2 llevando música.

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