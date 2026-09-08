Desfile del 15 de septiembre 2026: ¿a qué hora comienza y cuál será el recorrido por los 205 años de independencia?

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Desfile del 15 de septiembre 2026: ¿a qué hora comienza y cuál será el recorrido por los 205 años de independencia?

En conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala, colegios, escuelas e institutos recorrerán parte del Centro Histórico y llevarán música y alegría a las calles. Esto se conoce del recorrido.

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El Desfile Cívico Escolar tomará las calles de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las calles de las zonas 1 y 2 de la capital se llenarán de ritmo, alegría y color con el Desfile Cívico Escolar que se realizará este 15 de septiembre, en conmemoración de los 205 años de independencia del país.

Al ritmo de la trompeta, la lira y el redoblante, estudiantes de diversos centros educativos recorrerán más de 2 kilómetros con motivo de la independencia.

Mientras avanzan los preparativos, la Gobernación Departamental de Guatemala informó a Prensa Libre que 130 bandas escolares tomarán las calles y avenidas de la capital. En el recorrido también participará la banda de la Escuela Politécnica.

El punto de partida será la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, donde cada banda comenzará su recorrido hacia la Plaza de la Constitución. Allí se encontrarán con autoridades gubernamentales y luego continuarán hacia la zona 2.

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La Gobernación Departamental también informó que las bandas estarán distribuidas en 10 bloques, según el tipo al que pertenezca cada una.

El desfile está previsto para comenzar a las 7.15 horas, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, informó la Gobernación Departamental de Guatemala.

Entre las bandas que recorrerán la capital habrá latin band, marching band, tradicionales y marciales.

¿Cuál será el recorrido del desfile del 15 de septiembre?

Según lo informado hasta ahora por la Gobernación Departamental de Guatemala, el recorrido comenzará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, y llegará hasta el parque Jocotenango. Estos son los puntos clave:

  • Inicio: Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional
  • Ruta: el primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle
  • Desvío 1: pasará frente a la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el Palacio Nacional de la Cultura
  • Desvío 2: luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2
  • Punto final: las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de la capital
  • Como en años anteriores, otras bandas continuarán por la zona 2 llevando música.

Recomendaciones

  • No acompañar a los integrantes de las bandas durante todo el recorrido ni sobrepasar los límites de visualización
  • Ubicarse en un punto estratégico para evitar la congestión peatonal y los embudos que afectan la experiencia del público
  • Hidratarse
  • Tener en cuenta los puntos de auxilio
  • Mantener las pertenencias a la mano

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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