Encuentro de Conviteros 2026: estas son las categorías, distribución por recorrido y puntos de los desfiles

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Encuentro de Conviteros 2026: estas son las categorías, distribución por recorrido y puntos de los desfiles

Con más de 130 agrupaciones, el Centro Histórico se transformará en un punto de encuentro de cultura, tradición y celebración durante el segundo Encuentro de Conviteros.

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Autoridades de cultura realizan modificaciones al desfiles del Encuentro de Conviteros 2025. (Foto Prensa Libre: MCD)

Autoridades de cultura realizan modificaciones al desfiles del Encuentro de Conviteros 2025. (Foto Prensa Libre: MCD)

La cultura y el arte que representan los convites llegarán a las calles de las zonas 1 y 2 de la Ciudad de Guatemala, con el color que caracteriza a estas expresiones de las festividades patronales de diversos municipios del país.

Para su segunda edición delEncuentro de Conviteros, reunirá a 139 agrupaciones de distintas partes del país, que llevarán la alegría, el color y el baile a las calles del Centro Histórico.

El MCD destacó anteriormente a Prensa Libre que la actividad es un punto de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. Este 8 de septiembre informó que para esta edición se contará con representación de al menos 20 departamentos.

Las 139 agrupaciones, entre convites tradicionales, botargas, uniformes o de ensayo e indumentaria, representarán a 99 municipios del país, recalca el Ministerio.

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Bajo el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, las agrupaciones se distribuirán en dos desfiles que recorrerán el Centro Histórico y llevarán baile, música, ritmo y alegría al público.

Será el domingo 27 de septiembre, a partir de las 8 horas, cuando al menos cuatro mil integrantes de las diversas agrupaciones comenzarán los recorridos hacia la Plaza de la Constitución, donde se reunirán para realizar el baile final.

Según dio a conocer el MCD, este año los dos recorridos tendrán como destino final la Plaza de la Constitución y estarán conformados de la siguiente manera:

  • Desfile 1: del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias hacia la Plaza de la Constitución
  • Desfile 2: del Parque Jocotenango hacia la Plaza de la Constitución

Recorrido de los desfiles

Mientras avanzan los preparativos, la cartera detalló cómo se distribuirán las agrupaciones. El primer desfile contará con la participación de 101 grupos y tendrá el siguiente recorrido:

  • Salida: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala)
  • 21 calle de la zona 1
  • 7.ª calle hacia la 7.ª avenida
  • Punto final: ingreso a la Plaza de la Constitución por la 7.ª avenida

El segundo desfile saldrá del Parque Jocotenango y contará con la participación de 38 grupos de conviteros. El recorrido será el siguiente:

  • Salida: Parque Jocotenango (Sexta Avenida, zona 2, Ciudad de Guatemala)
  • 3.ª calle y 6.ª avenida de la zona 2
  • 1.ª calle y 6.ª avenida de la zona 1
  • 6.ª calle y 6.ª avenida
  • Punto final: Plaza de la Constitución

Clasificación de convites

En cuanto a la clasificación de las 139 agrupaciones de conviteros, el Ministerio de Cultura y Deportes destacó que se distribuyen en cuatro categorías:

  • Tradicionales: 42 grupos
  • Botargas: 29 grupos
  • Uniformes / Ensayo: 34 grupos
  • Indumentaria: 34 grupos

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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