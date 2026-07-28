Encuentro de Conviteros 2026: conozca los dos recorridos, los mapas y los mejores puntos para disfrutar del desfile

La Ciudad de Guatemala se llenará de ritmo, color y alegría durante el segundo Encuentro de Conviteros, en el que diversas agrupaciones del país celebrarán este patrimonio cultural intangible.

A diferencia de la edición del 2025, este año el Encuentro tendrá dos desfiles como parte del evento, que busca rendir homenaje a la riqueza cultural de Guatemala por medio del baile y la música.

Para esta edición, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) busca atraer a más de cuatro mil participantes de diversas agrupaciones, entre convites tradicionales, botargas, guerreras y de indumentaria maya, que mostrarán la riqueza de la cultura y las tradiciones de sus distintos municipios.

Esta fiesta rinde homenaje a los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país, pues, según el MCD, con ella se busca "preservar el patrimonio cultural intangible y visibilizar el aporte que estas agrupaciones hacen a la memoria histórica y a la identidad de sus municipios".

Esta edición se efectuará bajo el lema «Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos», por lo que se espera la participación de representantes de los 22 departamentos, en un evento que reunirá no solo a comités consolidados, sino también a agrupaciones emergentes.

Como parte de la invitación, la cartera destaca que "las calles de la ciudad capital esperan el color de sus trajes, el sonido de sus bandas y el misticismo de sus máscaras". El evento llegará el próximo 27 de septiembre a las 8 horas.

Dos recorridos

Como parte de la innovación de este evento, el Ministerio informó que se desarrollarán dos recorridos en simultáneo, con lo que se extenderá la cobertura del desfile que recorrerá la Sexta Avenida.

Se conoce que uno de los desfiles partirá del Parque Jocotenango y el otro, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con el objetivo de que ambos concluyan en la Plaza de la Constitución.

Desfile 1 del Encuentro de Conviteros

Salida: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala).

Recorrerá la 21 calle de la zona 1.

Cruzará por la 7.ª calle hacia la 7.ª avenida.

Punto final: ingresará a la Plaza de la Constitución por la 7.ª avenida.

Desfile 2 del Encuentro de Conviteros

Salida: Parque Jocotenango (Sexta Avenida, zona 2, Ciudad de Guatemala).