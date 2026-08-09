Encuentro de Conviteros 2026 reunirá a más de 130 agrupaciones para celebrar una tradición guatemalteca

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Encuentro de Conviteros 2026 reunirá a más de 130 agrupaciones para celebrar una tradición guatemalteca

El ritmo, la alegría y la tradición llegarán a la Ciudad de Guatemala con el segundo Encuentro de Conviteros, que llevará la fiesta cultural al Centro Histórico. Conozca las agrupaciones participantes y los detalles.

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Diversas agrupaciones de convites se reunirán en la Ciudad de Guatemala para el Encuentro de Conviteros 2026.  (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El segundo Encuentro de Conviteros llegará al Centro Histórico para rendir homenaje a una de las expresiones culturales de Guatemala: los convites, que, por medio del baile y la música, llevan alegría a distintos municipios del país.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) detalló a Prensa Libre que la actividad es un punto de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. Hasta el momento, 139 agrupaciones participarán en esta edición.

La actividad se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre y busca preservar el patrimonio cultural intangible del país, así como visibilizar el aporte de estas agrupaciones a la memoria histórica y la identidad de sus municipios.

Con el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, la celebración proyecta reunir a más de cuatro mil integrantes de agrupaciones conviteras, entre botargas, mascaradas e indumentaria festiva.

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En el 2026, la actividad superará las cifras del año anterior, cuando reunió al menos a 67 agrupaciones de 14 departamentos. Para la segunda edición participarán 139 agrupaciones, que representarán a 20 departamentos del país.

Recorrido a las calles

El MCD destacó que este año habrá un cambio en el Encuentro de Conviteros: para la segunda edición se efectuarán dos recorridos que llenarán de color las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

El primero saldrá del Parque Jocotenango y el otro, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ambos recorridos se efectuarán el mismo día y tendrán como punto de encuentro la Plaza de la Constitución.

En ese lugar se efectuarán el acto protocolario, la presentación final y la entrega de reconocimientos. La Sexta Avenida de la zona 1 se llenará de color con los trajes, el sonido de las bandas y el misticismo de las máscaras.

Estas son las agrupaciones que participarán en el Encuentro de Conviteros 2026:

  1. Convite Nueva Generación
  2. Convite Tierra del Durazno Tactic Alta Verapaz
  3. Convite Mixto Chaimal
  4. Convite San Antonio de Padua
  5. Convite Original Pájaro Cautivo
  6. Alma Convitera FTN
  7. Convite Original Santa María de la Asunción
  8. Original Convite de Disfraces Antón de Montecinos
  9. Convite Inmaculada Concepción
  10. Convite Guadalupe
  11. Convite Patronal Santiago de los Caballeros
  12. Convite Mixto Virgen de Natividad
  13. Convite Mixto Santiago Chamil, San Juan Chamelco, Alta Verapaz
  14. Asociación de Conviteros de San Jerónimo, Baja Verapaz, de Corazón 2023
  15. Convite San Antonio de Padua, Purulhá
  16. Asociación Convitera Señor de Ostua
  17. Convite Salamateco
  18. Convite Mixto San Pedro Apóstol, Rabinal
  19. Convite Femenino Las Girasoles
  20. Convite de Disfraces San Pablo el Original Comerciantes Altiplano Rabinal
  21. Convite Mixto Cultural Amistad, Pasión y Tradición 24 de julio, Cubulco, Baja Verapaz
  22. Convite Femenino de Indumentaria Ancestral Ixoqib´ K´ub´ul
  23. Convite San Gabrielense
  24. Convite Pochuteco 1 de enero
  25. Convite Esfuerzo Juvenil Tres Reyes Magos
  26. Fraternidad Navideña
  27. Convite Perla Oriental Chiquimula
  28. Convite Jicareño
  29. Eterna Juventud San Agustín Acasaguastlán
  30. Grupo Folclórico Damas Porteñas
  31. Convite Femenino Ixkeem
  32. Convite Barbuchín La Nueva Era
  33. Convite Femenino San José 2020 Zona 10 de Mixco
  34. Convite Santa Elena III
  35. Convite Nueva Esperanza de Aldea El Carmen S.C.P.
  36. Convite Central Virgen de Candelaria
  37. Convite Las Rosas de San Juan Sacatepéquez
  38. Convite Oficial San Antonio de Padua
  39. Convite Femenino San Pedro Chuarrancho
  40. Convite Original San José
  41. Convite San Julián
  42. Convite El Gran Legado Nacahuilense
  43. Convite Fátima Lo de Diéguez
  44. Convite Nueva Era San José Villa Nueva
  45. Baile Femenino San José
  46. Tradicional Convite de Aldea Las Anonas
  47. Convite Femenino San José Nacahuil
  48. Convite Original Los Insuperables
  49. Original Convite Guadalupano
  50. Convite Femenino Chiantleco Candelaria Natividad
  51. 16 de julio, Virgen del Carmen
  52. Convite Mixto la Revelación Bataneca
  53. Convite Juvenil Copalero Aj Itzal
  54. Convite Cultural Acalense
  55. Convite Patronal Femenino Asunción Colotenango
  56. Grupo Artístico Cultural AJAC San Rafael Pétzal, Huehuetenango
  57. El Original Convite Patronal San Ildefonso Nimsab'il Tat Löx
  58. Convite Libertence 16 de enero
  59. Convite Femenino 20 de enero San Sebastián Mártir
  60. Convite Sampedrano
  61. Conviteras - Skanh Imox
  62. Grupo Femenil Sampedrano
  63. Original Convite Patronal San Ildefonso
  64. Convite del Pueblo Poqomam de San Luis Jilotepeque
  65. Convite C y T 19 de enero
  66. Convite de Maestras Nivel Preprimario, San Benito, Petén
  67. El Cooperativista
  68. Agrupación Tah'Itza'
  69. 29 de abril de Poptún, Petén
  70. Convite Mopán 11 de junio
  71. Convite Social La Cruz La Esperanza Quetzaltenango
  72. Convite Femenino Olintepequense
  73. Convite Femenino Luna de Plata
  74. Grupo de Bailarinas Uno de Enero de Olintepeque
  75. Convite Sexto Estado
  76. Convite Virgencita de Lourdes de la Aldea Los Corrales Cabricán
  77. Agrupación Conviteros de Xecaracoj
  78. Convite Quetzalteco El Gran Jaguar
  79. Convite Femenino 7 de abril
  80. Convite Candelaria 99 San Juan Ostuncalco
  81. Grupo de Disfraz San Pedrito
  82. Tradicional Convite 15 de febrero
  83. Convite Chuvasteco 22 de mayo
  84. Convite Mixto Hermandad Nuestra Señora de la Asunción
  85. Asociación de Conviteros Los Tres Reyes Magos Chajul, Quiché
  86. Convite Original de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de agosto
  87. Convite Mixto 24 de julio el mero día de San Juan
  88. Tradicional Convite Santo Tomás Apóstol 23 de diciembre
  89. Baile Femenino UKOTZ´I´JAL TZ´ITE´
  90. Tradicional 8 de diciembre en honor a la Virgen de Concepción
  91. Convite Damas San Carlenses
  92. Grupo de Baile Femenino Mi Bello San Luis
  93. Convite Los Amigos
  94. Convite Mixto San Sebastián Mártir
  95. Internacional Juvenil Navideño
  96. Baile de Disfraces Club Loowarner Santiago Sacatepéquez
  97. Los Conviteros de San Miguel Aparicio
  98. Club Looney Tunes Baile de Figuritas
  99. Convite Femenino Dinastía Maya
  100. Mega Club Warner
  101. Juvenil Nueva Generación
  102. Invasores del Swing
  103. Convite Mixto Los Alegres de Río Hondo
  104. Convite Guadalupano “Flores del Tepeyac”
  105. Convite Familiar Virgen de Candelaria
  106. Convite Original 25 de enero San Pablo, San Marcos
  107. Convite Femenino San Agustín Tonalá
  108. Botargas RCA
  109. Convite Femenino Concepción de Aldea El Naranjo
  110. La Zarabanda de Los Esclavos
  111. Convite 30 de noviembre
  112. Convite San Juan Bautista
  113. Convite Alejandría Nawal Ja'
  114. Convite Asociación Femenina de Alejandría, Nahualá
  115. Las Hijas del Gobernador Tzoc
  116. La Original Baile Femenino Nueva Generación, San Pablo Apóstol
  117. Baile Femenino Tzolojya´
  118. Convite Revolución Nawal Ja
  119. Trixanas de Corazón
  120. Grupo de Danza Folclórica y Convite Q'umarkaj
  121. Convite Zunilence de Corazón San Judas Tadeo, Zunilito Suchitepéquez
  122. Convite 25 de enero Santos Pablo y Pedro
  123. Convite Juvenil 15 de enero
  124. Convite “Los Explosivos” Chicacao Suchitepéquez
  125. Convite Santa Marta
  126. Convite de Disfraces “Pamaxán”
  127. Convite Patronal 28 de junio
  128. Convite 24 de junio San Juan Bautista
  129. Centenario Convite de Concepción de Momostenango
  130. Convite Femenino Carnaval 86
  131. Internacional Convite Navideño “Ángel Pérez Quiroa”
  132. Convite Renacer 95 “El convite de Pueblo”
  133. Convite Femenino de Guadalupe 12 de diciembre
  134. Ixoqib' Xaqa'p
  135. Convite San Pedro 28 de junio
  136. Convite Star Boys 2011
  137. Convite 05 de octubre
  138. Convite Oasis de Oriente La Unión, Zacapa
  139. Convite Danza Moderna-IGPA Soy de Zacapa

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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