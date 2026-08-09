Encuentro de Conviteros 2026 reunirá a más de 130 agrupaciones para celebrar una tradición guatemalteca

El segundo Encuentro de Conviteros llegará al Centro Histórico para rendir homenaje a una de las expresiones culturales de Guatemala: los convites, que, por medio del baile y la música, llevan alegría a distintos municipios del país.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) detalló a Prensa Libre que la actividad es un punto de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. Hasta el momento, 139 agrupaciones participarán en esta edición.

La actividad se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre y busca preservar el patrimonio cultural intangible del país, así como visibilizar el aporte de estas agrupaciones a la memoria histórica y la identidad de sus municipios.

Con el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, la celebración proyecta reunir a más de cuatro mil integrantes de agrupaciones conviteras, entre botargas, mascaradas e indumentaria festiva.

En el 2026, la actividad superará las cifras del año anterior, cuando reunió al menos a 67 agrupaciones de 14 departamentos. Para la segunda edición participarán 139 agrupaciones, que representarán a 20 departamentos del país.

Recorrido a las calles

El MCD destacó que este año habrá un cambio en el Encuentro de Conviteros: para la segunda edición se efectuarán dos recorridos que llenarán de color las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

El primero saldrá del Parque Jocotenango y el otro, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ambos recorridos se efectuarán el mismo día y tendrán como punto de encuentro la Plaza de la Constitución.

En ese lugar se efectuarán el acto protocolario, la presentación final y la entrega de reconocimientos. La Sexta Avenida de la zona 1 se llenará de color con los trajes, el sonido de las bandas y el misticismo de las máscaras.

Estas son las agrupaciones que participarán en el Encuentro de Conviteros 2026: