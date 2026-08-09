Escenario
Encuentro de Conviteros 2026 reunirá a más de 130 agrupaciones para celebrar una tradición guatemalteca
El ritmo, la alegría y la tradición llegarán a la Ciudad de Guatemala con el segundo Encuentro de Conviteros, que llevará la fiesta cultural al Centro Histórico. Conozca las agrupaciones participantes y los detalles.
Diversas agrupaciones de convites se reunirán en la Ciudad de Guatemala para el Encuentro de Conviteros 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El segundo Encuentro de Conviteros llegará al Centro Histórico para rendir homenaje a una de las expresiones culturales de Guatemala: los convites, que, por medio del baile y la música, llevan alegría a distintos municipios del país.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) detalló a Prensa Libre que la actividad es un punto de encuentro y homenaje para los comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. Hasta el momento, 139 agrupaciones participarán en esta edición.
La actividad se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre y busca preservar el patrimonio cultural intangible del país, así como visibilizar el aporte de estas agrupaciones a la memoria histórica y la identidad de sus municipios.
Con el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, la celebración proyecta reunir a más de cuatro mil integrantes de agrupaciones conviteras, entre botargas, mascaradas e indumentaria festiva.
En el 2026, la actividad superará las cifras del año anterior, cuando reunió al menos a 67 agrupaciones de 14 departamentos. Para la segunda edición participarán 139 agrupaciones, que representarán a 20 departamentos del país.
Recorrido a las calles
El MCD destacó que este año habrá un cambio en el Encuentro de Conviteros: para la segunda edición se efectuarán dos recorridos que llenarán de color las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
El primero saldrá del Parque Jocotenango y el otro, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ambos recorridos se efectuarán el mismo día y tendrán como punto de encuentro la Plaza de la Constitución.
En ese lugar se efectuarán el acto protocolario, la presentación final y la entrega de reconocimientos. La Sexta Avenida de la zona 1 se llenará de color con los trajes, el sonido de las bandas y el misticismo de las máscaras.
Estas son las agrupaciones que participarán en el Encuentro de Conviteros 2026:
- Convite Nueva Generación
- Convite Tierra del Durazno Tactic Alta Verapaz
- Convite Mixto Chaimal
- Convite San Antonio de Padua
- Convite Original Pájaro Cautivo
- Alma Convitera FTN
- Convite Original Santa María de la Asunción
- Original Convite de Disfraces Antón de Montecinos
- Convite Inmaculada Concepción
- Convite Guadalupe
- Convite Patronal Santiago de los Caballeros
- Convite Mixto Virgen de Natividad
- Convite Mixto Santiago Chamil, San Juan Chamelco, Alta Verapaz
- Asociación de Conviteros de San Jerónimo, Baja Verapaz, de Corazón 2023
- Convite San Antonio de Padua, Purulhá
- Asociación Convitera Señor de Ostua
- Convite Salamateco
- Convite Mixto San Pedro Apóstol, Rabinal
- Convite Femenino Las Girasoles
- Convite de Disfraces San Pablo el Original Comerciantes Altiplano Rabinal
- Convite Mixto Cultural Amistad, Pasión y Tradición 24 de julio, Cubulco, Baja Verapaz
- Convite Femenino de Indumentaria Ancestral Ixoqib´ K´ub´ul
- Convite San Gabrielense
- Convite Pochuteco 1 de enero
- Convite Esfuerzo Juvenil Tres Reyes Magos
- Fraternidad Navideña
- Convite Perla Oriental Chiquimula
- Convite Jicareño
- Eterna Juventud San Agustín Acasaguastlán
- Grupo Folclórico Damas Porteñas
- Convite Femenino Ixkeem
- Convite Barbuchín La Nueva Era
- Convite Femenino San José 2020 Zona 10 de Mixco
- Convite Santa Elena III
- Convite Nueva Esperanza de Aldea El Carmen S.C.P.
- Convite Central Virgen de Candelaria
- Convite Las Rosas de San Juan Sacatepéquez
- Convite Oficial San Antonio de Padua
- Convite Femenino San Pedro Chuarrancho
- Convite Original San José
- Convite San Julián
- Convite El Gran Legado Nacahuilense
- Convite Fátima Lo de Diéguez
- Convite Nueva Era San José Villa Nueva
- Baile Femenino San José
- Tradicional Convite de Aldea Las Anonas
- Convite Femenino San José Nacahuil
- Convite Original Los Insuperables
- Original Convite Guadalupano
- Convite Femenino Chiantleco Candelaria Natividad
- 16 de julio, Virgen del Carmen
- Convite Mixto la Revelación Bataneca
- Convite Juvenil Copalero Aj Itzal
- Convite Cultural Acalense
- Convite Patronal Femenino Asunción Colotenango
- Grupo Artístico Cultural AJAC San Rafael Pétzal, Huehuetenango
- El Original Convite Patronal San Ildefonso Nimsab'il Tat Löx
- Convite Libertence 16 de enero
- Convite Femenino 20 de enero San Sebastián Mártir
- Convite Sampedrano
- Conviteras - Skanh Imox
- Grupo Femenil Sampedrano
- Original Convite Patronal San Ildefonso
- Convite del Pueblo Poqomam de San Luis Jilotepeque
- Convite C y T 19 de enero
- Convite de Maestras Nivel Preprimario, San Benito, Petén
- El Cooperativista
- Agrupación Tah'Itza'
- 29 de abril de Poptún, Petén
- Convite Mopán 11 de junio
- Convite Social La Cruz La Esperanza Quetzaltenango
- Convite Femenino Olintepequense
- Convite Femenino Luna de Plata
- Grupo de Bailarinas Uno de Enero de Olintepeque
- Convite Sexto Estado
- Convite Virgencita de Lourdes de la Aldea Los Corrales Cabricán
- Agrupación Conviteros de Xecaracoj
- Convite Quetzalteco El Gran Jaguar
- Convite Femenino 7 de abril
- Convite Candelaria 99 San Juan Ostuncalco
- Grupo de Disfraz San Pedrito
- Tradicional Convite 15 de febrero
- Convite Chuvasteco 22 de mayo
- Convite Mixto Hermandad Nuestra Señora de la Asunción
- Asociación de Conviteros Los Tres Reyes Magos Chajul, Quiché
- Convite Original de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de agosto
- Convite Mixto 24 de julio el mero día de San Juan
- Tradicional Convite Santo Tomás Apóstol 23 de diciembre
- Baile Femenino UKOTZ´I´JAL TZ´ITE´
- Tradicional 8 de diciembre en honor a la Virgen de Concepción
- Convite Damas San Carlenses
- Grupo de Baile Femenino Mi Bello San Luis
- Convite Los Amigos
- Convite Mixto San Sebastián Mártir
- Internacional Juvenil Navideño
- Baile de Disfraces Club Loowarner Santiago Sacatepéquez
- Los Conviteros de San Miguel Aparicio
- Club Looney Tunes Baile de Figuritas
- Convite Femenino Dinastía Maya
- Mega Club Warner
- Juvenil Nueva Generación
- Invasores del Swing
- Convite Mixto Los Alegres de Río Hondo
- Convite Guadalupano “Flores del Tepeyac”
- Convite Familiar Virgen de Candelaria
- Convite Original 25 de enero San Pablo, San Marcos
- Convite Femenino San Agustín Tonalá
- Botargas RCA
- Convite Femenino Concepción de Aldea El Naranjo
- La Zarabanda de Los Esclavos
- Convite 30 de noviembre
- Convite San Juan Bautista
- Convite Alejandría Nawal Ja'
- Convite Asociación Femenina de Alejandría, Nahualá
- Las Hijas del Gobernador Tzoc
- La Original Baile Femenino Nueva Generación, San Pablo Apóstol
- Baile Femenino Tzolojya´
- Convite Revolución Nawal Ja
- Trixanas de Corazón
- Grupo de Danza Folclórica y Convite Q'umarkaj
- Convite Zunilence de Corazón San Judas Tadeo, Zunilito Suchitepéquez
- Convite 25 de enero Santos Pablo y Pedro
- Convite Juvenil 15 de enero
- Convite “Los Explosivos” Chicacao Suchitepéquez
- Convite Santa Marta
- Convite de Disfraces “Pamaxán”
- Convite Patronal 28 de junio
- Convite 24 de junio San Juan Bautista
- Centenario Convite de Concepción de Momostenango
- Convite Femenino Carnaval 86
- Internacional Convite Navideño “Ángel Pérez Quiroa”
- Convite Renacer 95 “El convite de Pueblo”
- Convite Femenino de Guadalupe 12 de diciembre
- Ixoqib' Xaqa'p
- Convite San Pedro 28 de junio
- Convite Star Boys 2011
- Convite 05 de octubre
- Convite Oasis de Oriente La Unión, Zacapa
- Convite Danza Moderna-IGPA Soy de Zacapa